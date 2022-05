Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpijska prvakinja pomagala posaditi 200 sadik macesna in divje češnje

Olimpijska zmagovalka Janja Garnbret je prva športnica v Sloveniji, ki je svojim športnim uspehom dodala tudi trajnostno naravnanega. S pomočjo slovenskih gozdarjev iz podjetja SiDG je v petek v Črni na Koroškem posadila 200 sadik macesna in divje češnje ter s tem v naravo ''vrnila'' 13 ton ogljikovega dioksida, ki jih je pridelala s treningi in potovanji v lanski, olimpijski sezoni, so sporočili z Olimpijskega komiteja Slovenije.

Foto: Aleš Fevžer

"Ko sem izvedela, koliko ogljičnega odtisa pustijo moja potovanja in treningi, sem se resno zamislila nad tem, kaj vse spustimo v naravo. Začela sem razmišljati, kaj lahko storim, da pomagam ustvarjati boljši jutri, in tako sem se spomnila na drevesa, saj so le-ta tista, ki jih na svojih potovanjih v tujini najbolj pogrešam.

Foto: Aleš Fevžer

Vesela sem, da so mi slovenski gozdarji prijazno priskočili na pomoč ter predlagali odlično lokacijo za sadnjo. Navsezadnje je to moj dom in vesela sem, da sem lahko pustila tudi svoj ekološki pečat," je povedala Garnbretova, ki se je takoj po zelenem opravilu odpravila na treninge v tujino.

Foto: Aleš Fevžer

Garnbretova je drevesa sadila s pomočjo gozdarjev iz družbe Slovenski državni gozdovi, ki ima v Črni na Koroškem tudi svoj gozdni obrat.