Spektakel na Japonskem se je začel z veliko zmago domačih samurajev #video

Na uvodni tekmi devetega svetovnega prvenstva v ragbiju je reprezentanca gostiteljev v Tokiu premagala Rusijo s 30:10. Začetek največjega športnega dogodka v letu 2019, ki bo pred TV zaslone privabil več kot milijardo gledalcev, so obeležili tudi v Ljubljani. Rugby zveza Slovenije ter japonsko in rusko veleposlaništvo v Ljubljani so za povabljene goste organizirali skupen ogled prve tekme.

Japonska bo naslednjih šest tednov prizorišče svetovnega prvenstva v ragbiju, športu, ki v zadnjih letih vse bolj presega svoje anglosaške korenine. Gre za enega najbolj gledanih športnih dogodkov na svetu, za državo gostiteljico pa bo služilo tudi kot generalka pred poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu prihodnje leto.

Prvenstvo na Japonskem, ki se je začelo v četrtek in se bo končalo 43 dni kasneje 2. novembra, bo v mnogih pogledih prelomno. Prvič se bo odvijalo v Aziji in prvič v državi, ki ne spada v krog tradicionalnih domovanj ragbija. Ta šport po podatkih mednarodne ragbi zveze World Rugby zadnja leta beleži rast v večkratnikih tako v gledanosti kot udeležbi ravno v netradicionalnih središčih.

Foto: Reuters

V tem pogledu je Japonska že dolga leta vodilna v Aziji. Na letošnjem turnirju ostaja edina udeleženka SP z največje celine, doslej pa je sodelovala na vseh turnirjih, odkar se je SP prvič igralo leta 1987. Tekmovalno si na domačih tleh želi prvič napredovati iz skupinskega dela, zanjo pa bo organizacija SP tudi pomemben preizkus pripravljenosti na gostiteljstvo OI.

Japonsko bo po pričakovanjih organizatorjev v času SP obiskalo okoli 600.000 tujih ljubiteljev ragbija. Prireditelji bodo na dogodku preizkusili nove varnostne tehnologije, ki bodo imele pomembno mesto tudi na OI, med njimi tudi računalniško prepoznavo obrazov za vstop na stadione.

Turnir se sicer ne bo odvijal na novem olimpijskem stadionu, ki zaradi sprememb pri načrtih gradnje še ni nared. Veliki finale bo zato na nacionalnem stadionu v Jokohami, ki bo eno od 12 prizorišč prvenstva. Skupaj bo na sporedu 48 tekem, organizatorjem pa je uspelo prodati skoraj vseh 1,8 milijona vstopnic.

Foto: Reuters

Izmed 20 udeleženk jih bo znova največ, osem, iz Evrope. Poleg štirih držav britanskega otočja (Anglija, Wales, Škotska in Irska) bodo nastopile še edina kontinentalna velesila Francija ter Italija, Gruzija in Rusija. Pet nastopajočih držav prihaja iz Oceanije (Avstralija, Nova Zelandija, Fidži, Samoa in Tonga), štiri z ameriških celin (Argentina, Kanada, Urugvaj in ZDA) in dve iz Afrike (Južnoafriška republika in Namibija).

V ožji krog favoritov spet spadajo Novozelandci, ki napadajo tretji zaporedni naslov in rekordni četrti doslej, poleg njih pa še reprezentance Južne Afrike in Anglije. Gre za najvišje uvrščene ekipe svetovne lestvice, ki so se v letih nadvlade kivijev v zadnjem času na vrhu večkrat izmenjale.

Na zadnji lestvici z 10. septembra je sicer prvič v zgodovini vodstvo prevzela Irska, ki pa je na stavnicah četrta z dvakrat manjšimi možnostmi za zmago v primerjavi s tretjeuvrščeno Anglijo.

Foto: Reuters

Čeprav ragbi v deželi vzhajajočega sonca še vedno po priljubljenosti močno zaostaja za baseballom in sumom, je s prihodom svetovnega prvenstva našlo svoje mesto v državi s 126 milijonov prebivalcev. Tako je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP enega od nedavnih treningov valižanske reprezentance obiskalo okoli 15.000 gledalcev.

Zadnje SP leta 2015, ki se je igralo v zibelki ragbija v Angliji, si je po podatkih organizatorjev na stadionih ogledalo 2,35 milijona gledalcev, prenose tekem pa več kot milijarda ljudi. Tako je po trditvah ragbi oblasti to postal tretji največji športni dogodek na svetu za SP v nogometu in olimpijskimi igrami.

O slednjem se sicer mnenja krešejo, saj je zaradi različnih formatov tekmovanj podatke o gledanosti in prihodkih težko primerjati med ostalimi velikimi dogodki, kot so finale ameriškega nogometa Super Bowl, finale lige prvakov, kolesarska dirka po Franciji, SP v kriketu in SP v formuli 1 ...

Ne glede na to bo svetovno prvenstvo na Japonskem odmevalo v vsaj 20 državah po celem svetu, po mnenju poznavalcev pa bo zaradi zahtevnih podnebnih razmer na Japonskem, predvsem velike vlage, na turnirju moč pričakovati tudi številna odmevna in zanimiva presenečenja.

