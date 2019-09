V ligi NFL danes začetek 100. sezone

Chicago Bears in Green Bay Packers bodo danes odprli 100. sezono lige ameriškega nogometa - NFL. Bodo New England Patriots ubranili naslov?

Chicago Bears in Green Bay Packers bodo danes odprli novo, jubilejno 100. sezono lige ameriškega nogometa - NFL. Ena osrednjih osebnosti bo po vseh pričakovanjih 42-letni podajalec Tom Brady z branilci naslova New England Patriots. Številni so mnenja, da ekipa iz okolice Bostona prav zaradi starosti Bradyja nima možnosti, da naslov ubrani.

Jubilejna sezona lige ameriškega nogometa obeta napet boj za končnico. Začela bosta prav najmočnejši ekipi srednjega zahoda, finale pa bo liga doživela s 54. izvedbo super bowla, ki bo 2. februarja prihodnje leto v Miamiju.

Green Bay Packers so se decembra 2018 razšli z dolgoletnim trenerjem Mikom McCarthyjem, ki je klub vodil kar ducat let. Moštvu, ki je leta 2011 osvojilo naslov, pod vodstvom Matta LaFleura strokovnjaki napovedujejo boljšo sezono, če bo zdrav ostal osrednji igralec ekipe podajalec Aaron Rodgers. Veliko pa bo jasno že po četrtkovem uvodu.

A v končnico si želijo tudi nasprotniki uvodne tekme iz Green Baya, ki se v vsej svoji zgodovini borijo za primat na srednjem zahodu ZDA. V krog favoritov za končnico in s tem za najvišja mesta sodijo tudi lanski poraženci Super Bowla Los Angeles Rams, Kansas City Chiefs, New Orleans Saints, Cleveland Browns in prvaki leta izpred dveh sezon Philadelphia Eagles.

"Potrebujem precej časa in energije, da se lahko pripravim na tekmo," priznava 42-letni Tom Brady. Foto: Getty Images

Bo Tom Brady adut ali šibka točka New England Patriots?

Na stavnicah so vse do zadnjega tedna kot favoriti veljali lanski prvaki New England Patriots, a prav Brady naj bi bil tisti, ki bi lahko pomenil šibko točko ekipe, saj so le redki igralci v njegovi starosti še igrali, a vsi z omejenim učinkom in večina v vlogi rezervistov.

"Potrebujem precej časa in energije, da se lahko pripravim na tekmo," ne skriva tudi Brady, ki pa dodaja, da enostavno ljubi svoj posel in prav zato je v ligi že tako dolgo tako zelo uspešen.

Njegov učinek vsaj po statističnih kazalcih pada že zadnji dve leti. Obenem mu bo v napadu manjkal Rob Gronkowski, ki je sklenil športno pot. Klub pa je zapustil še eden od ključnih pomočnikov v trenerskem štabu Billa Belichicka, Brian Flores, ki je okrepil delfine iz Miamija.

A dejstvo je, da so ekipi že v preteklih letih po odhodu ključnih posameznikov napovedovali le malo možnosti za uspeh, prav trener Belichick in Brady sta poskrbela, da se je ekipa vedno znova in znova borila za vrh.

New England Patriots so od leta 2001 osvojili šest naslovov, v zadnjih šestih letih so bili v finalu petkrat. Foto: Reuters

New England Patriots so od leta 2001 osvojili šest naslovov, v zadnjih šestih letih so bili v finalu petkrat. Že v nedeljo, ko bodo Brady in druščina doma gostili moštvo Pittsburgh Steelers, pa bo vsaj deloma vidno, kakšna sezona se obeta letos.

Veliko si letos navijači obetajo tudi od ekipe Cleveland Browns. Ekipa iz Ohia vse od leta 1989 ni osvojila naslova v svoji diviziji. To naj bi spremenili Baker Mayfield, Odell Beckham ml., ki je v Cleveland prišel iz New York Giants, in novinci.

Morda jim uspe tudi zato, ker so glavni tekmeci za ta naslov iz Pittsburgha izgubili kar dva ključna igralca v napadu, lovilca Antonia Browna, ki je okrepil ekipo iz Oaklanda, in tekača LeVeona Bella, ki se je preselil k New York Jets.

Novost: razširjen video nadzor sodniških odločitev

Največja novost v ligi pa bo razširjen video nadzor sodniških odločitev. Dodatno bo video sodnik lahko preverjal nedovoljeno oviranje lovilca.

S tem naj se ne bi ponovil dogodek iz lanskega leta, ko je branilec Los Angelesa Nickell Robey-Coleman z nepravilnim oviranjem dve minuti pred koncem tekme moštvu New Orleans Saints preprečil vstop v finale super bowla. Zaradi burnih odzivov navijačev in medijev se je NFL odločila za analizo video posnetkov, s katerimi naj bi v prihodnje preprečili tovrstne napake.