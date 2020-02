Sestri Pletikos na SP začeli v ozadju

V Melbournu v Avstraliji se je začelo svetovno prvenstvo ženskega olimpijskega enoseda laser radial. Sestri Kim in Lin Pletikos sta v floti 105 krmark iz 40 držav po dveh izpeljanih plovih na 57. in 59. mestu. Njun starejši brat Nik Pletikos v moški neolimpijski disciplini trenutno zaseda tretje mesto.

Svetovna jadralska prvenstva so letos zaradi olimpijskih iger na koledarju nekoliko prej kot običajno. V jadralni disciplini laser radial bodo naslovi prvakinj podeljeni že naslednji konec tedna, ko bosta oddani tudi dve olimpijski kvoti, a le tekmovalkam iz Oceanije. Preostale nastopajoče bodo v deželi down under dobile vpogled v obstoječa razmerja moči in ocenile vrzel med njihovo trenutno pripravljenostjo ter preostalo svetovno konkurenco.

Podatek, koliko ju loči od svetovnega vrha, bosta prejeli tudi sestri Pletikos, ki sta v slabo razpihanem Melbournu nastop začeli na 57. in 59. mestu. Izkušenejša Kim je v šibkih šestih vozlih skozi cilj prijadrala 31. in 25., medtem ko je bila Lin dvakrat 29.. Za uvrstitev v zlato finalno skupino se bosta morali v torek obe podvizati, saj organizatorji pričakujejo močnejšo pošiljko vetra, ki jo bo regatni odbor izkoristil za tri plove in zaključek kvalifikacijske serije.

Nik Pletikos prepričljivo pluje naproti novemu uspehu. Foto: STA

Enako velja tudi za moško konkurenco, v kateri pa edini slovenski predstavnik Nik Pletikos prepričljivo pluje naproti novemu uspehu. Evropski prvak iz leta 2018 in svetovni podprvak leta 2016 je trenutno na skupnem tretjem mestu (17 točk), za Rusom Danilom Krutskihom (dve točki) in domačinom Michaelom Comptonom (pet točk). Pri dekletih vodi Švicarka Maude Jayet (tri točke) pred branilko naslova Anne Marie Rindom (štiri točke) iz Danske in aktualno olimpijsko prvakinjo Marit Bouwmeester (šest točk) iz Nizozemske.

