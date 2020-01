Mrakova in Macarolova sta se ujeli v past in nazadovali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veronika Macarol in Tina Mrak sta drugi dan tekme svetovnega pokala v jadranju v Miamiju nazadovali na sedmo mesto.

Veronika Macarol in Tina Mrak sta drugi dan tekme svetovnega pokala v jadranju v Miamiju nazadovali na sedmo mesto. Foto: Jadralna zveza Slovenije

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol se drugi dan druge tekme svetovnega pokala sezone v morju pred Miamijem nista najbolje znašli. Potem ko sta uvodni dan končali na četrtem mestu, z istim izkupičkom točk kot tretjeuvrščeni Nemki Frederike Löwe in Anna Markfort, sta po današnjih plovih nazadovali na sedmo mesto.

Kar 182 tekmovalcev iz 45 držav je v zalivu Biscayne pričakalo sonce in od 12 do 16 vozlov hladnega vetra, ki se je v popoldanskih urah okrepil in pogosteje spreminjal smer.

Za četrtino ženske flote dvoseda 470 je bil veter najhujši nasprotnik, saj jih je na štartu prehitro potisnil čez linijo, zaradi česar so bile štiri ekipe diskvalificirane.

Poleg vodilnih Francozinj Camille Lecointre in Aloise Retornaz, Italijank in Nizozemk sta se v past ujeli tudi Slovenki Mrakova in Macarolova.

Edini slovenski jadralki v Miamiju bi sicer tretji plov končali na 12. mestu, kar bi se jima v vsakem primeru odbilo kot najslabši rezultat.

V četrtem od 11 načrtovanih plovov sta Slovenki nato v cilj prijadrali šesti in dan sklenili na skupnem sedmem mestu (18 točk). V vodstvu ostajata Francozinji Lecointrova in Retornazova (3) pred Poljakinjama Agnieszko Skrzypulec in Jolanto Ogar (9) ter nemškim parom Loewe - Markfort (14).