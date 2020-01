Mrakova in Macarolova četrti po prvem dnevu v Miamiju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in in Veronika Macarol sta četrti po prvem dnevu druge tekme svetovnega pokala sezone v morju pred Miamijem.

Po osmem in četrtem mestu v uvodnih plovih v razredu 470 imata 12 točk. Vodita evropski prvakinji, Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz.

Francozinji sta bili lani bronasti na svetovnem prvenstvu, zmagali pa sta tudi na predolimpijski regati v Tokiu. Po dveh drugih mestih imata štiri točke. Drugi sta Italijanki Elena Berta in Bianca Carusi, po dveh petih mestih sta zbrali deset točk.

Pred edinima slovenskima jadralkama na tem tekmovanju sta še Nemki Frederike Löwe in Anna Markfort, ki imata tako kot Mrakova in Macarolova 12 točk. Nemki sta bili prvi dan tekmovanja deveti in tretji, piše STA.