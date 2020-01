Slovenki želita v Miamiju ponoviti leto 2018

Tina Mrak in Veronika Macarol bosta edini slovenski predstavnici, ki bosta nastopili na drugi tekmi sezone za svetovni pokal v jadranju v Miamiju. Na tekmovanju, ki se bo v ZDA začelo nocoj po slovenskem času, bosta v razredu 470 nastopila med vsega 16 prijavljenimi ekipami iz 11 držav. Tudi v drugih razredih bo udeležba številčno skromna, skupaj bo v sedmih disciplinah tekmovalo 182 jadralcev in jadralk iz 45 držav.

Slovenski jadralki sta v Miamiju že slavili leta 2018, ko sta postali tudi evropski prvakinji, lani pa zasedli šesto mesto. V zalivu Biscayne bosta Slovenki začeli tekmovati ob 17. uri po srednjeevropskem času. Tina Mrak in Veronika Macarol sta bili na zadnji objavljeni lestvici svetovne zveze ISAF decembra lani na 11. mestu. Vodita olimpijska zmagovalka Britanka Hannah Mills in flokistka Eilidh McIntyre, ki je bila lani z Millsovo v japonski Enoshimi najboljša na svetovnem prvenstvu.

Britank ni na startni listi, sta pa na njej drugi s svetovne lestvice, Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz, bronasti na lanskem SP. Lecointrejeva je bila med drugim z drugo flokistko bronasta na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016.

Slovenski se pripravljata za vrhunec sezone, nastop na OI v Tokiu. Foto: Uros Kekus Kleva Photography

Francozinji sta tudi aktualni evropski prvakinji in zmagovalki predolimpijske regate v Tokiu. Na startni črti bodo tudi Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar, svetovni prvakinji izpred dveh let, ter Nizozemki Afrodite Zegers in Lobke Berkhout, dobitnici bronastega odličja na članskem prvenstvu stare celine.

Regata bo zlasti pomembna za predstavnike Antigve, Arube, Barbadosa, Bermude, Kanade, Kajmanskih otokov, Dominikanske republike, Deviških otokov, Portorika, Sv. Lucije, Trinidada in Tobaga, Mehike ter ZDA, saj je to zanje zadnja priložnost, da izpolnijo olimpijsko kvoto za Tokio 2020, ki jo Mrakova in Macarolova že imata.