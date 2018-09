Odlične novice s svetovnega prvenstva

Na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Innsbrucku so po moških kvalifikacijah znani vsi polfinalisti tekmovanja v balvanskem plezanju. V moškem polfinalu, ki bo na sporedu v soboto, se bosta merila tudi dva Slovenca Gregor Vezonik in Jernej Kruder, ki si je mesto med najboljšo dvajseterico priplezal z najboljšim dosežkom kvalifikacij.

Na začetku današnjih kvalifikacij je v balvanske probleme zagrizlo šest Slovencev, od katerih sta si le Kruder in Vezonik zagotovila nadaljevanje tekmovanja.

Kruder je v svoji kvalifikacijski skupini poskrbel za najboljši dosežek s preplezanimi štirimi balvanskimi vrhovi od petih v najmanjšem številu poskusov ter je bil v skoraj vseh smereh boljši od drugouvrščenega Japonca Kaia Harade. Za piko na i, torej pet balvanskih vrhov, pa mu je zmanjkalo v prvem balvanu.

Vezonik je nastopal v isti skupini kot Kruder, v kateri je končal na šestem mestu, ter si je napredovanje v drugi krog s skupno 11. izidom kvalifikacij priplezal z dvema osvojenima vrhovoma.

Iz vsake od skupin si je polfinale zagotovilo deset plezalcev in plezalk. Izmed dvajseterice pa se bo v finale nato uvrstilo šest najboljših, ki se bodo udarili za naslov svetovnega prvaka ali prvakinje.

Na prvi oviri v današnjih kvalifikacijah so obstali Domen Škofic (39.), Anže Peharc (53.), Zan Sudar (68.) in Luka Potočar (81.).

V polfinalu štirje Slovenci

Slovenija bo imela v polfinalu dva predstavnika in dve predstavnici. V torkovih ženskih kvalifikacijah sta si polfinale priplezali Katja Kadić s petim dosežkom in Janja Garnbret, ki je edina v ženski konkurenci osvojila vseh pet balvanskih smeri do vrha, v svoji skupini, ter si prvo mesto kvalifikacij deli z Japonko Akiyo Noguchi.

V Innsbrucku so minuli konec tedna že okronali nova svetovna prvaka v težavnosti. To sta postala domačina Jessica Pilz in Jakob Schubert. Po zaslugi Janje Garnbret ima kolajno tudi Slovenija, in sicer srebrnega sijaja.

Garnbretova lovi svojo še tretjo kolajno na velikih odličjih, prvo v balvanih. Na SP pred dvema letoma v Parizu je osvojila zlato v težavnosti. Kruder si je srebro v balvanih, prvo slovensko odličje na svetovnih prvenstvih v tej disciplini tako v moški kot ženski konkurenci, zagotovil na balvanskem SP pred štirimi leti v Münchnu.

Prvi slovenski favorit v tej disciplini je Kruder, ki je letos v svetovnem pokalu v balvanih kot prvi Slovenec končal na prvem mestu seštevka sezone. Garnbretova, ki je zaradi mature izpustila štiri balvanske tekme, je na preostalih treh, ki se jih je udeležila zmagala ali bila druga.

Presenečenje ni niti uvrstitev v polfinale preostalih dveh Slovencev. Vezonik je sezono končal na petem mestu s trikratnimi stopničkami, tudi premierno zmago. Peta skupno je bila tudi Kadićeva, ki je bila na sedmih tekmah dvakrat v finalu.

Ženski polfinale v balvanih bo v petek, moški pa dan kasneje.

