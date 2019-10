Slovenski vojaški športniki že pri šestih medaljah

Slovenski vojaški športniki so na 7. svetovnem vojaškem prvenstvu, ki ga gosti kitajski Wuhan, do zdaj osvojili šest medalj. Judoistki Klara Apotekar in Ana Velenšek sta si priborili zlato in srebro, plavalka Tjaša Oder in atletinja Maruša Mišmaš srebro, strelec Robert Markoja bron ter jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol prav tako bron.

Za uvod tekmovanja sta judoistki Klara Apotekar in Ana Velenšek v kategorijah do 70 kg in nad 70 kg osvojili zlato in srebrno medaljo. Plavalka Tjaša Oder je upravičila vlogo kandidatke za medaljo in v disciplini 1500 metrov prosto osvojila srebrno medaljo. Še eno priložnost bo imela v disciplini 800 metrov prosto, ki je njena paradna disciplina.

Srebrno medaljo je osvojila atletinja Maruša Mišmaš v teku na 3000 metrov z ovirami. Strelec Robert Markoja je v finalu discipline z veliko kalibrsko puško v trojnem položaju osvojil bronasto kolajno. Izkazali sta se tudi jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol, ki sta prav tako osvojili bronasto medaljo v razredu 470.

Maruša Mišmaš je bila tretja v teku na 3000 metrov z ovirami. Foto: Vid Ponikvar

Padalci so na polovici tekmovanja in jim dobro kaže, da se uvrstijo med dobitnike medalj, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Slovenija je trenutno z eno zlato, tremi srebrnimi in dvema bronastima kolajnama na 18. mestu med 38 državami z medaljami. Na tekmovanju, ki poteka od 16. do 27. oktobra, je sicer zastopanih več kot 100 držav s celega sveta s skupaj 9300 športniki. Ti se potegujejo za 329 medalj v 27 športih.