Slovenski veslači začeli s tremi zmagami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub koronakrizi so slovenski veslači tudi tekmovalno leto 2020 začeli v Zagrebu. Na osemkilometrski vzdržljivostni tekmi pregledni tekmi so v hrvaški prestolnici dosegli kar tri zmage ter trenerjem dali odgovore na opravljenem preko zime in v obdobju pandemije.