Nič ne bo z "gigaprvenstvom" na Bledu

Prireditelji svetovnega prvenstva v veslanju za mladince, mlajše člane in neolimpijske discipline, ki bi moralo biti avgusta na Bledu, so prireditev zaradi pandemije odpovedali. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski prireditelji svetovnega prvenstva v veslanju za mladince, mlajše člane in neolimpijske discipline, ki bi moralo biti na Bledu med 16. in 23. avgustom letos, so bili v dogovoru z Mednarodno veslaško zvezo zaradi pandemije novega koronavirusa prisiljeni prireditev odpovedati, so za STA potrdili na Veslaški zvezi Slovenije (VZS).

Veslaška zveza Slovenije s svojimi partnerji je odpoved olimpijskih iger videla celo kot priložnost za "gigaprvenstvo", saj je VZS, ki je svetovno prvenstvo v veslanju gostila nazadnje leta 2011, ponudila, da bi na Bledu ob tekmovanjih za mladince in mlajše člane organizirali tudi člansko SP in tako tekmovalcem ponudili glavno tekmo leta.

Mednarodna veslaška zveza, ki ji grozi, da bo ostala brez velikih tekem v letu 2020, pa se je v nasprotju s slovenskimi prireditelji odločila za odpoved, saj na Fisi ne verjamejo, da se bodo razmere s koronavirusom do avgusta res uredile in da bodo do takrat res v normalnem obsegu delovale letalske povezave med Evropo in svetom.

Niso našli skupnega jezika

Slovenski prireditelji so bili pripravljeni tudi na drug termin vse do oktobra, a na koncu s Fiso niso našli dogovora. Za mlajše kategorije je prestavitev težava zaradi šolskih in študijskih obveznosti, v septembru in oktobru pa Fisa išče termin za evropsko prvenstvo, ki je bilo prvotno načrtovano med 5. in 7. junijem v Poznanju.

Vsekakor je Veslaška zveza Slovenije z odpovedjo zašla tudi v finančno negotovost, saj so bili dozdajšnji vložki v pripravo SP že veliki, gre za šestmestno številko v evrih, ki jih bo zveza težko kratkoročno nadomestila, zato upajo, da se bo v sklopu ukrepov za reševanje krize našel tudi denar, da vsaj delno pokrijejo naložbo.

Še več, tudi prihodnje leto, ko olimpijske igre v Tokiu bodo, na Bledu ne bo prvenstva, saj bo dala Fisa prednost partnerjem, ki jim bodo tekmovanja odpadla prihodnje leto.

Foto: Vid Ponikvar

Upajo na EP 2023

Bled pa ostaja trdo zasidran v veslaškem koledarju. Z veslaškimi delavci v Münchnu so se že dogovorili, da bo slovenski center leta 2021 in 2022 gostil neuradno veteransko evropsko prvenstvo, ki ga tradicionalno prirejajo na Bavarskem, a bo tam v naslednjih dve letih potekala prenova veslaškega centra, ki bo leta 2022 gostil evropsko prvenstvo. Želja Bleda je tudi, da bo evropsko prvenstvo 2023 na Gorenjskem.