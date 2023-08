Slovenski veslači ne skrivajo cilja: medalja Hrvata in preboj na OI v Parizu

V Beogradu se bo v nedeljo začelo letošnje svetovno prvenstvo v veslanju. Med 456 posadkami iz 73 držav bodo nastopili tudi trije slovenski čolni. Vsekakor je slovenski cilj korak naprej v primerjavi s prejšnjimi sezonami, morda komu končno uspe tudi preboj na olimpijske igre v Parizu. Slovenske barve bodo zastopali Nina Kostanjšek in Filip Matej Pfeifer v skifu, izkušeni Rajko Hrvat v lahkem skifu ter Jaka Čas in Nik Krebs med dvojci brez krmarja.

Selektor Jan Ilar je postavil konkretne cilje: "Za vse tri posadke v olimpijskih disciplinah bo osnovni cilj preboj v finale B, kar bi pomenilo stopničko višje od lanskega SP, ko so vsi trije čolni veslali v finalu C. Za Rajka Hrvata pa šteje samo medalja. V preteklosti jih je že osvajal in verjamem, da tudi sam manj kot z medaljo ne bo zadovoljen."

Rajko Hrvat noče govoriti na glas o medalji. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Lahki veslač Rajko Hrvat o medalji na glas ne govori. Nazadnje si jo je želel letos na domačem evropskem prvenstvu na Bledu, kjer je tekmovanje končal na 4. mestu: "To je bila pomembna šola za naprej. Naučil sem se, da ni dobro napovedovati stvari, ampak na tekmi, ko je najbolj pomembno, pokazati svoje sposobnosti. S to mislijo bom šel na svetovno prvenstvo. V danem trenutku bom skušal izvesti najboljšo tekmo."

Za to se je skupaj z reprezentanco v zadnjem mesecu pripravljal v Linzu v Avstriji in nato še v Bohinju: "Dvotedenske priprave v Linzu v Avstriji so pokazale odlično pripravljenost. Primerjal sem se z avstrijsko reprezentanco in izkazalo se je, da ima moj čoln dobro hitrost. Pripravljenost je na zelo visokem nivoju in mislim, da grem lahko na prvenstvo v Beograd pozitivno naravnan."

Kostanjškova ima dobre občutke v čolnu

Nina Kostanjšek Foto: Vid Ponikvar/Sportida Deveta z evropskega prvenstva Nina Kostanjšek je večino skupnih treningov "bežala" pred hitrejšimi posadkami. Trenerji so ji na startu odmerili določeno prednost, ki so jo nato fantje skušali izničiti: "Ni dobro, če treniraš sam. Dobrodošlo je, da smo nekaj treningov opravili skupaj. Idealno bi bilo sicer, če bi trenirala z nekom, ki je podobno hiter kot jaz. Občutki v čolnu so dobri. Mislim, da sem od evropskega prvenstva naredila korak naprej. Kaj to pomeni, pa bomo videli na tekmovanju. Ničesar si ne želim napovedovati. Vem, da bo konkurenca številčna in močna."

Med skifistkami si bo nastop na olimpijskih igrah lahko zagotovilo devet od skupaj 32 čolnov, medtem ko bo v moški konkurenci za enako število olimpijskih vozovnic konkuriralo kar 48 tekmovalcev.

Pfeifer zaupal skrito željo

Filip Matej Pfeifer Foto: Vid Ponikvar/Sportida Tudi Filip-Matej Pfeifer, ki svoj optimizem gradi predvsem na predtekmovanju svetovnega pokala v Luzernu, kjer je pokazal odlično vožnjo, a zaradi spleta okoliščin na koncu veslal v finalu E: "Luzern je bila težka izkušnja. V predtekmovanju sem postavil 7. čas med vsemi, a se zaradi tekmovalnega sistema nisem prebil med 24 veslačev. Vseeno je bil to zame pokazatelj, da sem hiter. Vem, da bo zaradi lova na olimpijske vozovnice konkurenca v Beogradu nora. Moja skrita želja je napasti normo za olimpijske igre, torej prvih devet mest. Vem, da bo zelo težko. V vsakem primeru bomo imeli drugo leto popravni izpit. Če zdaj ne uspe, bi se želel vsaj približati najboljšim in postati resen konkurent za olimpijsko vozovnico."

Čas in Krebs ciljata na najmanj 11. mesto

Na Savi, ki obdaja rečni otok Ado Ciganlijo, bosta Slovenijo zastopala tudi Jaka Čas in Nik Krebs v dvojcu brez krmarja. V tej kategoriji na olimpijske igre vodi prvih 11 mest. "V Beograd greva s super občutki. Komaj čakava, da se tekmovanje začne. Ničesar ne bova napovedovala, ampak cilj je seveda najmanj 11. mesto," je po zadnjem treningu pred odhodom na pot dejal Krebs.

Jaka Čas in Nik Krebs Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Čas pa dodaja: "Sezona je bila kar dolga in komaj čakava njen vrhunec. Želiva nastopiti, kar se da dobro. Vsi vemo, da je letos glavni cilj norma za olimpijske igre. V prvi vrsti pa je treba dobro odpeljati vsako tekmo posebej. Nato je vse mogoče."

Vse slovenske posadke kvalifikacije čakajo že v nedeljo dopoldan.