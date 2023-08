Velik uspeh mladih slovenskih veslačev

Ep v veslanju do 23 let

Slovenska veslača Jakob Brglez in Arne Završnik sta v nemškem Krefeldu postala evropska podprvaka v dvojcu brez krmarja za člane do 23 let. Za 2,95 sekunde sta bila hitrejša le Romuna Andrei Mandrila in Claudiu Neamtu. Tretja sta bila Norvežana Jonathan Wang-Norderud in Marius Ahlsand.