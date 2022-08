Slovenski vaterpolisti trikrat s Slovaki

Dobra igra proti Hrvaški pred dobrim tednom dni v Kranju je slovenskim vaterpolistom kljub visokem porazu dala dodatni zagon.

"Veseli me, da je prisotnost na treningih maksimalna, pač kolikor je lahko, tako da smo do danes, ko imamo prosto, naredili vse, kar smo načrtovali. Jutri nas čaka pot v Bratislavo, kjer nas že zvečer čaka prvi trening in tekma s Slovaško, ki pa bo zaprtega tipa. Tako kot tudi v soboto in nedeljo dopoldne, medtem ko bo v soboto popoldne še uradna tekma. Vsi treningi in tekme bodo na odprtem bazenu Matadorka in moram reči, da nam bo ta Slovaška za to obdobje priprav prišla ob pravem času," je dejal selektor reprezentance Krištof Štromajer.

Na Slovaško ne bo odpotoval najbolj izkušeni slovenski vaterpolist Matej Nastran, ki ima službene obveznosti, doma pa bo ostal tudi Marko Prcać, ki čaka na rojstvo otroka.

"Z Matejem sva ves čas na zvezi, vmes je seveda prihajal tudi na treninge v Kranj. Po Slovaškem bomo morali še več pozornosti nameniti vikend pripravam, da bomo prisotni vsi, kajti to je tisto, kar nam še manjka. Sicer pa stojim za tem, da morajo vsi igralci, ki so na pripravah, dobiti priložnost in na ta način dokažejo, da si zaslužijo pot v Split," je še dodal Štromajer.

Preberite še: