Slovenci v skupini z dvema izrazitima favoritoma in "neznanko"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci se bodo v skupini pomerili s favoriziranima Madžarsko in Srbijo ter Izraelom, ki predstavlja največjo neznanko.

Slovenci se bodo v skupini pomerili s favoriziranima Madžarsko in Srbijo ter Izraelom, ki predstavlja največjo neznanko. Foto: Aleksander Sokler

Slovenska vaterpolska reprezentanca bo na 35. vaterpolskem evropskem prvenstvu, ki ga bo med 27. avgustom in 10. septembrom gostil Split, igrala v predtekmovalni skupini D skupaj z Madžarsko, Srbijo in Izraelom.

Žreb v dalmatinski metropoli je dal štiri predtekmovalne skupine. Slovencem, ki so na EP zadnjič nastopili leta 2006, pa je namenil skupino s favoriziranimi Madžari in Srbi, Izrael pa bo v Spaladium areni tekmec, proti kateremu bodo varovanci selektorja Krištofa Štromajerja iskali priložnost za zmago.

"Izrael sodi med nove ekipe v evropskem vaterpolu in pred realnimi ocenami jih moram natančno analizirati. Drži pa, da smo se pred žrebom pogovarjali in se strinjali, da je prav Izrael tista ekipa, s katero lahko igramo na rezultat. Seveda nismo v položaju, da res lahko napovedujemo zmago, saj smo se na EP uvrstili s posebnim povabilom in Izrael ostaja v boju z nami favorit, saj se je na EP uvrstil skozi kvalifikacije," je žreb pokomentiral Štromajer, leta 2003 na evropskem prvenstvu v Kranju kapetan slovenske reprezentance.

Kot pravi, je plan priprav narejen, čaka pa še zadnje potrditve s strani zveze. "Mi se bomo pripravili. Sam pa moram analizirati tekmece in ko bomo imeli vse potrebne informacije, bomo vsi skupaj pametnejši. Dolgo z evropsko elito nismo imeli stika in zdaj je informacij enostavno preveč, saj nas je povabilo vse skupaj presenetilo in pospešeno se pripravljamo na priložnost, ki se nam je ponudila," je še dejal slovenski selektor, ki je žreb spremljal v družbi kapetana reprezentance Jureta Betona.