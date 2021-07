Slovenski strelci deseti na ekipni tekmi v trapu v Osijeku

Slovenska strelska reprezentanca v trapu je na ekipni tekmi svetovnega pokala v Osijeku osvojila deseto mesto, potem ko je zadela 481 letečih tarč. Boštjan Maček in Denis Vatovec sta zadela po 162, Tadej Kostanjevec pa 157 glinastih golobov. Slovenci so na prvi letošnji ekipni tekmi v Kairu zasedli četrto, na drugi v Lonatu pa 13. mesto.

V kvalifikacijah ekipne tekme v Osijeku so bili najboljši Francozi in Čehi, ki so zadeli po 502 leteči tarči.

Na posamični tekmi sta bila od šestih Slovencev najboljša Vatovec in Žan Šfiligoj. Oba sta zadela 117 od 125 možnih letečih tarč, na koncu je Vatovec zasedel 36., Šfiligoj pa 41. mesto.

Tomaž Blazinšek in Kostanjevec sta zadela po 114 glinastih golobov in osvojila 57. oziroma 60. mesto, dvodnevno tekmo v slavonski prestolnici pa bo hitro pozabil Maček. Prekmurec, sicer evropski prvak iz leta 2018, je po obetavnem uvodu in 100-odsotnemu izkupičku v nadaljevanju močno popustil in zadel zanj skromnih 113 letečih tarč. Tekmo je končal na 62., Aleš Hozjan (110) pa na 74. mestu.

Edina slovenska predstavnica v Osijeku Jasmina Maček je osvojila 23. mesto, potem ko je zadela 107 glinastih golobov.

V petek bo na sporedu še mešana ekipna tekma v trapu, slovenske barve bosta zastopala Jasmina in Boštjan Maček.