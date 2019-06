Slovenski sodnik na letališču mimoidoče navdušil z igranjem klavirja

Matej Kaiser je sicer velik navijač svojega sokrajana in srebrnega olimpijca iz Ria de Janeira Petra Kauzerja. A ko je sodnik, je objektiven in nikoli ne beži pred odgovornostjo. Delo kajakaškega sodnika opravlja od leta 1984, v mednarodne sodniške vode pa je vstopil leta 2002. Pohvali se, da je 20 let delal v amaterskem gledališču, odkar je v pokoju, pa je zraven pri hrastniških marionetah.

Peter Kaiser si želi biti čim bolj objektiven sodnik. Foto: Boštjan Boh

Na zadnjem evropskem prvenstvu v Pauju je bilo kar nekaj vroče krvi, potem ko so Petru Kauzerju prisodili sporne kazni. Hrastničan je na ta račun ostal brez finala in možnosti za morebitno novo medaljo.

"Bil sem odmaknjen od tega, ker sem delal pri ciljni črti. Po tekmi je bilo o tem več razprav, ampak vsak ima svojo sliko. Tisti, ki je bil na progi, je videl svojo sliko. Tisti, ki je gledal skozi video, je videl svojo sliko. Težko karkoli komentiram, ker me ni bilo zraven," je uvodoma o spornih sodniških odločitvah povedal Kaiser, ki je na letališču v Benetkah nase opozoril z igranjem klavirja.

Tri ali štiri ure morajo biti osredotočeni, kar je vse prej kot lahko

Naš sogovornik nam je razkril, da je delo kajakaškega sodnika vse prej kot lahko in zgodilo se je že, da je kakšen od sodnikov zaradi naporov in vročine izgubil zavest. "Tri ali štiri ure, včasih tudi več, moraš biti vseskozi osredotočen. Pridejo kritični trenutki, tako da je v redu, če je tekma organizirana na način, da je en sodnik v rezervi in da te lahko zamenja v trenutkih slabosti. Žal pri nas v Sloveniji tekme niso tako organizirane. Pri nas je sodnikov premalo."

Kajakaški sodnik je povsem volontersko delo

Delo mednarodnega sodnika je povsem volontersko, saj si mora sodnik vzeti letni dopust, če želi iti soditi na tekmovanje. Večina sodnikov v to delo vodi ljubezen do tega športa, nekateri so celo družinsko povezani s tekmovalci. Matej Kaiser nima družinskih vezi, a je zelo povezan s Petrom Kauzerjem, našim najuspešnejšim kajakašem, saj prihajata iz istega kraja, tudi on sam pa je bil nekdaj kajakaš.

Na EP v kajaku in kanuju smo imeli tri slovenske sodnike. Med njimi sta bila Matej Kaiser in Andrej Terčelj. Foto: Boštjan Boh

Peter Kauzer je eden izmed tistih, zaradi katerih Matej še vedno vztraja v sodniški vlogi. Še vedno je glavni razlog ljubezen do kajaka. In kako težko mu je soditi, ko se po progi spušča Peter Kauzer?

"Ko si sodnik imaš tekmovalca in štartno številko … Če želiš, da te povabijo še na kakšno tekmo, moraš biti objektiven in soditi objektivno, kolikor se da. Treba je vedeti, da nobenih vrat ne sodiš sam, in malo nenavadno bi bilo videti, da bi slovenskemu tekmovalcu dal nič kazenskih sekund, ostala dva sodnika pa bi mu dosodila napako. Verjetno bi bila to zadnja tekma, ki bi jo sodil."

Tudi oni so pod pritiskom

V nekaterih športih, sploh v nogometu, so sodniki pod izrednim pritiskom in se včasih znajdejo tudi v nevarnosti. Kajak in kanu se ne moreta primerjati s športi, kot so nogomet, košarka ... A tudi kajakaški sodniki se znajdejo pod pritiski. Še posebej napeto je na izbirnih tekmah za uvrstitev v slovensko reprezentanco. "Kot sodnik si vedno pod pritiskom. Včasih se s strani občinstva kdo oglasi, a do zdaj še nisem imel težav, da s kom ne bi govoril. Če si ustvariš neko ime, drugače gledajo nate."