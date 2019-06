Kako rešiti primer našega srebrnega olimpijca? #video

Andrej Jelenc, direktor naše kajakaške zveze, je bil na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v Pauju tudi vodja tekmovanja in je bil poleg, ko so se sprejemale sporne sodniške odločitve Petra Kauzerja, ko so mu sodniki prisodili 100 kazenskih sekund. Prvi mož naše zveze pa je podal tudi oceno slovenskih uspehov na prvenstvu.

Andrej Jelenc je že dolga leta vpet v kajak in kanu na divjih vodah. Bil je poleg, ko so se osvajala največje slovenske medalje in bil že na mnogih velikih tekmovanjih. Jelenc je bil s prikazanim delom slovenske reprezentance na EP v Pauju zadovoljen. Benjamin Savšek je še drugič v karieri postal evropski prvak, v ekipnih vožnjah so kanuisti zmagali, kajakaši pa so bili srebrni.

Prva dva dneva vrhunska, nato nekaj smole

"Prva dva dneva tega evropskega prvenstva sta bila vrhunska. Dve medalji v ekipnih vožnjah in Benjamin Savšek je posamično osvojil zlato medaljo. Nekoliko smole smo imeli zadnji dan prvenstva, ampak mislim, da moramo biti s celotnim izkupičkom tega prvenstva zadovoljni," je uvodoma povedal Jelenc, ki ob tem ugotavlja, da so slovenski tekmovalci v vseh disciplinah blizu najboljših. "Imamo tekmovalce, ki so med najboljšimi, kar kaže, da so čez zimo in pomlad vsi dobro trenirali. Na podlagi tega se dobrih rezultatov nadejamo tudi v prihodnje."

Čeprav je bilo v času prvenstva v Pauju zelo vroče, je bilo veliko bolj vroče, ko je Peter Kauzer, naš prvi adut pri kajakaših, na podlagi spornih sodniških odločitev dobil kar sto kazenskih sekund (dvoja izpuščena vrata, op. p.) in s tem ostal brez finala in možnosti za napad na sam vrh. Pri vsem dogajanju je bil zraven tudi Jelenc, ki je predstavil svoj pogled.

Po mnenju Jelenca to ni prava smer

Po polfinalni vožnji je kar nekaj časa trajalo, da smo dobili uradne rezultate, saj so imeli sodniki zaradi ponovnih poizvedovanj sodnikov in nekaterih ekip ogromno dela. Direktor naše zveze je priznal, da so bile vse odločitve na meji in da bi se lahko odločili tudi v prid Petra Kauzerja. In kakšna bi bila lahko rešitev v takšnih primerih?

"Dogovorili smo se, da je treba pregledati proceduro, koliko časa je sploh smiselno, da sodnik pregleduje video in predvsem to, da moramo iti v smer, da video sodnik odloča samo v ekstremnih primerih, kjer je očitno, da je sodnik ob vodi naredil napako. V tem trenutku je zadeva takšna, da se sodnik zelo velikokrat odloča na podlagi videa, kar pomeni, da video prevlada nad sodniki, ki so ob vodi. Po mojem osebnem prepričanju to ni prava smer. Treba je bolj zaupati sodnikom, ki so ob sami progi."

Foto: Urban Meglič/Sportida

Že kar nekaj časa naj bi se testirala elektronska vrata, a razvoj še ni tako daleč, da bi jih uporabljali na tekmovanjih. A to ne reši težave v primeru Petra Kauzerja, potem ko se ta vrat ni dotaknil, ampak naj bi jih napačno odpeljal oziroma glave naj ne bi imel v celem obsegu znotraj vrat.

"To bi se morda dalo rešiti s čipom, ki bi ga imel tekmovalec na trakcu od čelade, da bi elektronika zaznala, ali je bil tekmovalec znotraj vrat ali ne. Ena izmed možnosti je, da bi bile kamere nad vsakimi vrati. Torej pogled z vrha, kar je v tem trenutku še nekoliko problematično zaradi napajanja, povezovanja v sistem in predvsem zaradi tega, na katerih tekmovanjih bi se to lahko uporabljalo. Za tekmovanja na nižjih ravneh bi bila ta tehnologija veliko predraga," je še povedal Jelenc.