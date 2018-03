Slovenski namiznoteniški igralci v Bukarešti strli romunski oreh

Kvalifikacije za ekipno EP

V drugem krogu kvalifikacij za nastop na ekipnem evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nantesu v Franciji, je slovenska moška namiznoteniška reprezentanca gostovala v Bukarešti. Po dveh odigranih dvobojih so bili v prednosti romunski igralci, toda po zmagi Denija Kožula v tretjem dvoboju je sledil popoln preobrat, tako da je Slovenija po domači zmagi nad Belgijo s 3:0 na Otočcu pred štirimi tedni, danes v Bukarešti premagala še Romunijo s 3:2.

Začelo se ni najbolj obetavno

Za slovensko izbrano vrsto se dvoboj z enajsto uvrščeno reprezentanco na zadnjem evropskem prvenstvu v Luksemburgu ni začel najbolj obetavno. Najvišje uvrščeni romunski igralec na svetovni lestvici, Ovidiu Ionescu, ki je na 60. mestu, v prvem obračunu Darku Jorgiću (69.) ni oddal niti niza. Aktualni slovenski državni prvak mu je bil najbližje v drugem nizu, ki ga je izgubil na razliko.

V želeno smer ni šel niti dvoboj med Adrianom Crisanom (147.) in Bojanom Tokičem (117.), čeprav je najstarejši član slovenske izbrane vrste na razliko dobil uvodni niz. Žal nadaljevanje za izkušenega Tokiča ni bilo več tako uspešno, saj je Crisan dobil vse tri naslednje nize.

Deni Kožul je Slovenijo vrnil v igro. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kožul Slovenijo vrnil v igro

Slovensko reprezentanco je v igro vrnil Deni Kožul (147.), ki je ugnal Hunorja Szöcsa (62.). Kožul je že v prvem nizu nakazal, da je v zelo dobri formi, saj je Romunu prepustil le sedem točk, še boljšo igro pa je pokazal v drugem nizu, v katerem je bil še bolj prepričljiv. Odlično igro je potrdil tudi v tretjem nizu.

V napetem obračunu med Ionescujem in Tokičem se je na koncu zmage veselil 37-letni Novogoričan, ki je dvakrat povedel proti Romunu, obakrat je nato prišlo do izenačenja. V odločilnem petem nizu je Tokič, ki bo po koncu letošnje sezone po osmih letih zapustil Saarbrücken in kariero nadaljeval v ASV Grünwettersbach, pokazal vso svojo kakovost in na kolena spravil najboljšega romunskega igralca.

Najmlajši igralec dvoboja Daniel Jorgić je premagal najstarejšega, Crisana. Foto: Urban Urbanc/Sportida

O zmagi odločila najstarejši in najmlajši

O zmagi je odločal dvoboj med najstarejšim udeležencem tekme, ki je potekala v studiu romunske televizije, Crisanom in najmlajšim, Jorgićem. Bolje ga je začel 18 let mlajši Jorgić, ki je v prvem nizu izkoristil tretjo zaključno žogico. Še bolje je mladi Hrastničan začel drugi niz, v katerem je povedel s kar 9:2, nato je Romun dosegel štiri zaporedne točke, vendar vodstvo z 2:0 v nizih za Jorgića ni bilo ogroženo.

Veliko bolj je bil spet izenačen tretji niz, v katerem je tretjeuvrščeni z zadnjega evropskega prvenstva do 21 let prišel do dveh zaključnih žogic za končno slovensko zmago, ki sta ostali neizkoriščeni. Izgubljeni niz je razjezil Jorgića, ki je nato v četrtem nizu povedel s 7:1 ter prišel kar do sedmih zaključnih žogic za novo slovensko slavje. Tokrat je izkoristil prvo za drugo slovensko zmago v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v Franciji prihodnje leto.

Do konca kvalifikacij Slovenijo čakata še dve tekmi. Prva bo na sporedu 2. oktobra v Belgiji, druga pa v Sloveniji proti Romuniji.