Slovenski kanuistični podmladek bronast na svetovnem prvenstvu

Nejc Polenčič, Juš Javornik in Žiga Lin Hočevar so na svetovnem prvenstvu na divjih vodah v italijanski Ivrei v konkurenci kanuistov do 23 let osvojili bronasto kolajno. S prednostjo 12 sekund pred vsemi tekmeci so zmagali Francozi. Na drugo mesto pa so priveslali Poljaki, ki so bili od Slovencev hitrejši za vsega 13 stotink sekunde.

"Zelo smo zadovoljni. Bila je solidna vožnja, imeli smo malo preveč dotikov, ampak na splošno je bilo dobro. Medalja je dobra popotnica za naprej, so pa posamične vožnje nekaj povsem drugega in osredotočiti se moramo na to," je po preizkušnji dejal Juš Javornik. "V prvih vratih sem imel nekaj težav, saj se mi je veslo zataknilo v dno, prehitro sem prišel v vrata. Uspel sem rešiti, sicer z dvojko, ampak ostali del proge je bil kar dober," pa je pojasnil Nejc Polenčič, ki je lani v Ivrei osvojil bron tudi na ekipni tekmi kanuistov na članskem evropskem prvenstvu skupaj z Benjaminom Savškom in Luko Božičem.

Foto: Nina Jelenc Navdušenja ni skrival novinec v reprezentanci Žiga Lin Hočevar, ki je letos dopolnil 15 let in dobil pravico nastopanja na največjih mednarodnih tekmovanjih. "Medaljo sem pričakoval, saj treniraš za zmage. Vesel sem vsake medalje, ta pa je še posebej lepa. Na startu sem imel nekaj treme, saj smo startali zadnji, ker so bili fantje lani v Tacnu prvaki. Pritisk je bil velik, sem pa vesel, da sem ga umirjeno kontroliral in imel vožnjo, pri kateri sem lahko sledil fantoma pred mano, saj sta odpeljala zelo dobro. Presrečen sem za to medaljo."

Blizu stopničk je bila ekipa kanuistk mladink, a so na progi naredile preveč napak, imele so kar 12 kazenskih sekund. Na koncu so bile Naja Pinterič, Ema Lampič in Asja Jug četrte. Kot prve so se na reko Dora Baltea podale kajakašice v konkurenci do 23 let. Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Sara Belingar so v močni konkurenci zasedle peto mesto.

Sledila je preizkušnja kajakašic mladink, kjer pa Ula Skok ni imela sreče. Po težavah na padcu v spodnjem delu proge si je poškodovala ramo in v bolečinah so jo nemudoma odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so opravili potrebne preglede in ocenili resnost poškodbe, nadeli so ji tudi opornico. Na koncu so Skokova, Ema Lampič in Naja Pinterič zasedle 11. mesto.

Ekipa kanuistk do 23 let v postavi Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Sara Belingar je osvojila končno šesto mesto. V konkurenci kajakašev so mladinci Žiga Lin Hočevar, Atej Zobec Urbančič in Rene Jeklin priveslali na sedmo mesto. V konkurenci kajakašev do 23 let so veslali Ulan Valant, Marko Petek in Lan Tominc in po številnih napakah zasedli 18. mesto. Mladinska ekipa kanuistov v postavi Martin Gale, Matej Trojanšek in Andrej Jeklin je bila osma.