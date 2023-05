V nedeljo se s kategorijama do 48 kg v ženski in do 60 kg v moški konkurenci v Dohi v Katarju začenja svetovno prvenstvo v judu. V konkurenci 660 tekmovalcev iz 99 držav bo tudi deseterica Slovencev, ki pa ne sodijo v ožji krog kandidatov za kolajno.

Že prvi dan bo v ženski kategoriji slovenske barve branila Maruša Štangar. V kategoriji do 57 kg bo v naslednjih dneh nato nastopila Kaja Kajzer, do 63 kg Andreja Leški, do 70 kg Anka Pogačnik in do 78 kg Patricija Brolih in Metka Lobnik.

V moški kategoriji je slovenski nedeljski predstavnik v kategoriji do 60 kg David Štarkel. V naslednjih dneh se bodo predstavili še Martin Hojak v kategoriji do 73 kg in v težki kategoriji nad 100 kg Enej Marinič in Vito Dragič.

Večje možnosti za vidno uvrstitev ima ženski del ekipe, vsi tekmovalci pa si želijo na SP čim višje, saj bodo uvrstitve štele tudi za točkovanje na olimpijski lestvici, ki odloča o nastopu na igrah prihodnje leto v Parizu. Zmagovalec oziroma novi svetovni prvak bo prejel kar 2000 točk.

Kaja Kajzer Foto: Guliverimage

Najbolj vroča imena v slovenskem taboru so Andreja Leški, ki ima s SP že kolajno, ter Maruša Štangar, petouvrščrena z zadnjih olimpijskih iger v Tokiu Kaja Kajzer in Anka Pogačnik, ki so v preteklosti osvajale odličja na evropskih prvenstvih.

V letu 2023 je največ pokazala Kaja Kajzer, ki pa se v zadnjih dveh letih bori s težjimi poškodbami. Najprej se je poškodovala na olimpijskih igrah v Tokiu 2021, kjer se je prebila vse do borbe za odličje. Ko se je lani vrnila na tatamije tik pred SP, pa je na prvenstvu v Taškentu obnovila poškodbo.

Upa, da bo koleno zdržalo

Tokrat je na generalki pred SP na grand slamu v Antalyi osvojila odličje, tik pred tem je nastopila tudi na močni mednarodni tekmi v Rimu in prav tako končala na odru za zmagovalke. "Upam le, da bo koleno zdržalo," pravi tekmovalka, ki poudarja, da forma ne bo 100-odstotna.

"SP nikakor ni moj glavni cilj. Vse tekme so le vmesne postaje do olimpijskih iger v Parizu. Je pa zadnja kolajna iz Turčije zanesljivo potrdilo, da smo delali dobro. Do nje sem prišla sproščeno, brez pritiskov in to bom skušala prenesti tudi na SP," je pred odhodom na Arabski polotok tekmovalka Bežigrada, ki odkrito napoveduje boj za najvišja mesta.

Andreja Leški Foto: Ana Kovač

Andreja Leški, še v sezoni 2021 tako rekoč nepremagljiva tekmovalka v kategoriji do 63 kg, išče staro formo. Pri Bežigradu, člani tega kluba so tudi Kajzer, Hojak in Brolih, so letos ostali brez uzbekistanskega trenerja Andreja Šturbabina in zdaj upajo, da bo nov zagon dal nov način dela z domačima strokovnjakoma Luko Kuraltom in Matijo Erjavcem.

Ima pa Leški v rokavu še eno rezervo, na katero so bili v klubu v preteklosti premalo pozorni: "Letos je velik poudarek na pravilni prehrani. Tudi tukaj lahko precej pridobimo." Tudi zato napoveduje 100-odstoten pristop, ki jo s pravo dnevno formo lahko pripelje daleč.

Maruša Štangar Foto: Sportida

V širši krog favoritinj sodi tudi Maruša Štangar, ki še ni povsem zacelila vseh poškodb rame in kolena ter je zato izpustila tudi zadnji grand slam. Manjkajo ji predvsem težke tekme, vseeno pa je optimistična. "Ni tekmovalke, ki je ne bi mogla premagati. Je pa res, da je v zadnjih letih v moji kategoriji vrh zelo širok, tekmovalke se na zmagovalnem odru zelo menjajo in napovedi so nehvaležne."

Štiriperesno deteljico kandidatk za visoka mesta oz. 15. kolajno Slovenije na svetovnih prvenstvih zaokrožuje Anka Pogačnik, tekmovalka Triglava, ki je dolga leta vadila v prvem centru v državi na Lopati pri Marjanu Fabjanu. Trdo delo na Štajerskem in na Gorenjskem se ji je obrestovalo z odličjem na lanskem evropskem prvenstvu. Njena prednost na SP bodo predvsem bogate izkušnje iz dolgoletne kariere.

Mednarodno gledalo so favoriti v kategorijah različni, vnovič pa se napoveduje dvoboj med Japonci in Francozi za najuspešnejšo državo na SP. Prav iz Francije prihajata tudi največja zvezdnika, ki bosta pod posebnim drobnogledom.

Kralj absolutne moške kategorije nad 100 kg Teddy Riner, ki si je vmes vzel tekmovalni premor, a bo v domačem Parizu napadal šesto olimpijsko kolajno, četrto zlato, bo poskušal zlato na SP osvojiti že enajstič.

V ženski konkurenci se po lanskem premoru zardi materinstva vrača 30-letna Francozinja Clarisse Agbegnenou, ki se je s Tino Trstenjak pomerila v zadnjih dveh finalih olimpijskih iger v kategoriji do 63 kg. Lovila bo osmo kolajno na SP, šesto zlato.

Ni šlo brez političnih pritiskov

Po vseh zapletih v zadnjem mesecu pa se tudi judo ni izognil političnim pritiskom. V zadnjem trenutku se je Mednarodna judo zveza odločila, da tudi v luči kvalifikacij za olimpijske igre dovoli nastop športnikom iz Rusije in Belorusije.

Odločitev je dodobra razdelila tudi nacionalne judo zveze. Ukrajina je že napovedala bojkot prvenstva, pa tudi ruski tabor ni v celoti zadovoljen, saj je krovna zveza kar osmerici predvidenih ruskih tekmovalcev prepovedala nastop v Katarju. Večina ruskih judoistov je namreč zaposlenih v ruski vojski.