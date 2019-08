Slovenski jadralec se bo osredotočil na starte

"Po dolgem čakanju na obali je okoli druge ure blago pihnilo in odšli smo na vodo ter naredili dva plova. V prvem sem končal na 40. mestu, v drugem pa na trinajstem in sem skupno na 26. mestu v konkurenci 51 jadralcev. Naslednje dni se bom poskusil osredotočiti na starte, s čimer sem imel v preteklosti največje težave. Ta nastop sicer še vedno jemljem predvsem kot odličen trening in čeprav je že več kot en mesec časovne razlike glede na termin iger prihodnje leto, si vseeno želim še boljše spoznati lokalne pogoje. Konkurenca bo podobna kot na predolimpijski regati, le da jih je zdaj nekoliko več, saj so prišli tudi jadralci iz držav, ki imajo dva ali več jadralcev, ki niso mogli nastopiti na predolimpijski regati. Startna linija je tako še bolj polna jadralcev in še težje je najti pravi startni položaj," je povedal Žan Luka Zelko.

Po prvem dnevu je v vodstvu Hrvat Tonči Stipanović (8 točk), drugi je Pavlos Kontides s Cipra (11 točk), tretji pa Britanec Nick Thompson (14 točk).