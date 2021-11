Slovenska junakinja po uspehu kariere pogledala proti prihodnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsaj v nekaj naslednjih dneh pa bo Fainova premlevala tudi o prvi članski kolajni v karieri. "Definitivno je to drug nivo tekmovanja in zato tudi drug nivo kolajne. Članska je res nekaj posebnega," je ob vrnitvi v domači Maribor povedal 20-letna olimpijka. Sama uspeh ocenjuje kot naslednjo stopničko na športni poti, kjer je uspehom iz mlajših starostnih kategorij dodala še prvo odličje na tekmovanju evropske elite.

Za "češnjo na plavalni torti" je poskrbela še z novim slovenskim rekordom in prvim dosežkom pod 1:54 minute v državi. "Osredotočila sem se, da odplavam svoj najboljši čas. Želela sem si izid pod 1:54, kar mi je v finalu uspelo in sem z izidom tudi zelo zadovoljna."

Očitno se je obrestovala strategija, ki sta jo skovali s trenerko Metko Sparavec, da nastopi bolj osredotočeno in v manj disciplinah. "Prehod iz mladinske v člansko kategorijo je za vsakogar drugačen. Vsak se odloči za svoj način. Začeli sva z več disciplinami. Imam osebne rekorde, s katerimi se v delfinu, v mešanem slogu in tudi v 'kravlu' lahko uvrščam v finale. A samo finale ni cilj. Bolje je nastopiti v disciplini ali dveh in da tam dosežeš, kar si si zadal."

Z Marrit Steenbergen po koncu finalnega plavanja Foto: Guliverimage

V prvem nastopu ni prikazala dobrega plavanja

Tekma je bila dodatno težka, saj plavalka mariborskega Branika v tatarstanski metropoli v prvem nastopu na 200 metrov v delfinu ni prikazala dobrega plavanja. "Osebni rekord bi me tudi v delfinu zanesljivo peljal v finale. A ta disciplina je zame nova, posebej v 25-metrskem bazenu, kjer od leta 2019 ni bilo velike tekme. Na 200 metrov prosto imam veliko startov, v delfinu sem se iskala, nastop se je ponesrečil, a vedela sem, da imam veliko večjo možnost v 'kravlu', kar sem izkoristila."

Medalja nakazuje tudi, da je že povsem jasno, kateri disciplini se bo Fainova posvetila v obdobju do olimpijskih iger v Parizu leta 2024, kjer slovensko plavanje čaka naslednico Sare Isaković, edine dobitnice olimpijskega odličja doslej.

"Seveda se bom tej disciplini še posvečala, a preizkušala bom tudi druge in se prihodnje leto odločila za eno ali dve. Letos je bilo jasno, da je ta disciplina moja paradna, da imam v njej največ izkušenj in samozavesti. Na prvenstvih sem plavala v različnih disciplinah, prav vedno pa tudi na 200 metrov prosto. Tokrat sem vedela, da se prav v tej disciplini lahko borim za kolajno in lepo je, če ti uspe."

Izzivov ne bo zmanjkalo. Zaradi pandemije covid-19 in prestavljanja velikih tekmovanj plavalce že čez mesec dni čaka svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih. "Grem stopničko za stopničko. Začela sem z uspehi v svetovnem pokalu, nadaljevala zdaj na evropskem prvenstvu, pogled pa se že usmerja v Abu Dabi. Skušala bom stopiti še stopničko višje, potem pa bomo na tekmovanju videli, kam me bo to vodilo. Zaenkrat gre vse v pravo smer," še sporoča ena od športnih junakinj minulega tedna.

