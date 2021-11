Slovenci v nestrpnem pričakovanju popoldanskih bojev za odličja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnji dan EP v kratkih bazenih bi morala v dopoldanskih kvalifikacijah v disciplini 400 metrov prosto nastopiti Daša Tušek, a zaradi slabega počutja ni nastopila. Popoldan bomo v finalih spremljali tri slovenska orožja, na 50 metrov prsno bo nastopil Peter John Stevens, v disciplini 200 metrov prosto pa Katja Fain in Janja Šegel.

Ob 16.36 bo v finalu na 50 metrov prsno nastopil Peter John Stevens, ob 16.41 pa med osmerico finalistk v disciplini 200 metrov prosto še Katja Fain in Janja Šegel.

Najbližje odličju je Fainova. V polfinalu je bila prepričljivo najboljša Nizozemka Marrit Steenbergen z dosežkom 1:53,48. Z 1:54,38 je bila druga Fainova, Janja Šegel pa je z 1:55,71 dosegla šesti izid. Dosežek Fainove je bil kar dobre pol sekunde boljši od rezultata Nemke Isabel Marie Gose, zmagovalke prvega polfinala, skupno četrta Čehinja Barbora Seemanova pa je za njo zaostala skoraj sedem desetink.

Izkušeni Peter John Stevens je imel na tekmovanju v mestu ob Volgi tokrat tudi obilico sreče, da se je s 26,20 skozi šivankino uho kot osmi prebil v finale. Pred Izraelcem Kristianom Pitschuginom je imel vsega stotinko sekunde prednosti.

Boj za kolajne je za Stevensa skoraj nemogoč, a sprinterski finali so vedno tudi igra živcev. V ospredju sta bila v polfinalu razred zase Italijan Nicolo Martinenghi in Turek Emre Sakci, ki sta s 25,37 in 25,38 vsak v svoji predtekmovalni skupini poskrbela za nov rekord prvenstev. Za njima skupino favoritov s 25,43 zaokrožuje Belorus Ilija Šimanovič.