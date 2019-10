Slovenka Koca mladinska svetovna prvakinja v tajskem boksu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nastasja Koca, selektor Petrit Izairi in mladi Žan Ilc.

Nastasja Koca, selektor Petrit Izairi in mladi Žan Ilc. Foto: Slovenska zveza tajskega boksa

Slovenska tajska boksarka Nastasja Koca je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Antalyi osvojila zlato odličje v kategoriji do 63 kilogramov. Koca, ki je bila zlata že lani na evropskem prvenstvu, je v finalu ugnala Poljakinjo Nikolo Blakala, pred tem pa še iraško in ameriško borko.

V konkurenci do 15 let je v kategoriji do 60 kg v prvem krogu izpadel Žan Ilc.

Na prvenstvu je nastopilo 866 tekmovalcev iz 103 držav, Slovenijo je vodil selektor Petrit Izairi.

Preberite še: