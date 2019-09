Trajkovića v drugem krogu zaustavil Hrvat

"S prvim dvobojem sem zelo zadovoljen. Pri drugem mi je kljub taktični pripravljenosti v tretji rundi povsem zmanjkalo moči. Zakaj je prišlo do tega, bo pokazala analiza. Upam, da bomo ugotovili pravi razlog in da bomo to popravili do naslednje velike nagrade, ki bo čez mesec dni v Sofiji. Kar se tiče organizacije turnirja v Chibi, je le-ta odlična. Lahko rečem, da se Japonci dobro pripravljajo na prihajajoče olimpijske igre," je dogajanje v predmestju Tokia pospremil Ivan Traković.

V finalu najtežje moške olimpijske kategorije sta nastopila stara znanca. Rus Vladislav Larin, prvi mož kategorije, se je za zlato medaljo udaril z Južnim Korejcem Kyo Don Inom, drugim s svetovne lestvice kategorije nad 80 kilogramov. Larin je sicer povedel, a je Korejec izenačil na 3:3. O zmagovalcu je odločala tretja runda, v kateri je Larin povedel s 5:3, v sami končnici pa je Korejcu uspel preobrat.

Do bronaste medalje sta prišla Azerbajdžanec Radik Isajev in Iranec Sajjad Mardani.

