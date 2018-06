Sloveniji na EP v Guadalajari ekipno 15. mesto

Slovenske ritmičarke so na 32. evropskem prvenstvu v Španiji ekipno, kamor je štel zbir najboljših dosežkov skupinske sestave ter mladinskega tekmovanja, med 18 reprezentancami zasedle 15. mesto. Ekipna zmaga je šla v roke olimpijskim, svetovnim in evropskim prvakinjam Rusinjam, ki so prepričljivo slavile pred Ukrajinkami in Bolgarkami.

Skupinska sestava je drugi dan tekmovanja nastopila s tremi žogami in dvema kolebnicama ter po besedah slovenskega tabora vajo lepo izpeljala vse do zadnjega tveganega sodelovanja, kjer so telovadke naredile napako. Potem ko so prvi dan za sestavo s petimi obroči Slovenke - v skupinski vaji so v dveh dneh nastopile Sara Kragulj, Teja Leskovšek, Ana Kragulj, Lara Nemeš, Laura Skočir in Taja Frölich - prejele oceno 15,100 točke, so mednarodne sodnice njihovo vajo s tremi žogami in dvema kolebnicama danes ocenile s 13,100 točke, kar je manj od želja pred odhodom na prvenstvo.

Mnogoboj skupinskih sestav so nekoliko presenetljivo dobila Rusinje pred favoritinjami Italijankami in Bolgarkami, Slovenke so tudi v skupinskih vajah med 19 reprezentancami končale na 15. mestu.

V zbir ekipnega tekmovanja, v katerem je sodelovalo 18 držav, sta prispevali tudi mladinki Brigita Krašovec in Ivona Vukičević. Obe sta danes sestavi s kiji opravili zelo dobro, tako da so se v slovenskem taboru pritožili na oceno Krašovčeve (14,700), a je sodniška komisija pritožbo zavrnila, in je obveljal 19. dosežek, Vukičevićeva pa je bila s kiji (11,950) 49. S trakom pa je bila Krašovčeva (13,050) 28., njena reprezentančna kolegica pa 42. (11,875).

Skupni zbir najboljših ocen preko dvodnevnega tekmovanja je Sloveniji tako prinesel končno 15. mesto.

V nedeljo sledijo finalni nastopi najboljših osmih z vsakim rekvizitom za skupinske sestave in mladinke, v posebnem tekmovanju pa se bo za mnogobojsko krono pomerilo najboljših 20 članic z zadnjega EP, med katerimi ni bilo Slovenk. Glavne favoritinje za zmago so ruski dvojčici Dina in Arina Averina ter Izraelka Linoy Ashram.