Sloveniji dva svetovna naslova v športu, ki želi postati del olimpijskih iger

Na svetovnem prvenstvu so se borke in borci merili v disciplinah "point-fighting", "kick-light" in "full-contact". Tina Baloh je naslov prvakinje osvojila v point-fightingu, v kategoriji do 70 kilogramov, potem ko je v finalu z rezultatom 8:7 premagala Italijanko Domenico Angelino. Jakob Šimenc je bil najboljši v disciplini kick-light v kategoriji do 57 kilogramov, v finalu pa je z večinsko sodniško odločitvijo 2:1 premagal Bolgara Kirila Ilieva.

Tina Baloh je svetovno konkurenco porazila v point-fightingu. Foto: KBZS

"Vedela sem, da če premagam njo, lahko premagam vsakogar"

Balohova, 19-letna borka iz Zagorja ob Savi je bila skoraj bolj kot naslova vesela, da ji je v polfinalu končno uspelo premagati trdoživo Madžarko Henrietto Nagy, sicer prvo favoritinjo turnirja: "Henrietta je večkratna evropska in svetovna prvakinja, ki mi jo je doslej na turnirjih še ni uspelo premagati, začela sem s tremo, poskušala ostati mirna in po borbi bila bolj vesela te zmage kot priborjenega finala. Vedela sem, da če premagam njo, lahko premagam vsakogar."

Balohova je lanskemu naslovu mladinske svetovne prvakinje dodala še naslov najboljše na svetu v članskih vrstah, ciljev za prihodnost pa ji ne primanjkuje: "Že naslednje leto se mi ponuja priložnost osvojitve naslova evropske prvakinje, seveda po ostaja velika želja, da bi lahko kdaj zastopala Slovenijo na olimpijskih igrah."

Šimenc je unovčil izkušnje s prvenstva v Budimpešti. Foto: KBZS

Šimnic unovčil izkušnje, smola za branilca naslova

Šimnic je na zmagovalnem odru stal že pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu v Budimpešti, izkušnje pa s pridom uporabil tudi pri letošnjem podvigu. "Z intenzivnimi pripravami sem začel že poleti, krona vsega po so bili treningi v času prvenstva, saj sva s trenerjem Sanelom Ljutičem vsak dan naredila posebno pripravo in trening za naslednjega nasprotnika."

Svetovno prvenstvo v Turčiji se ni izšlo za oba slovenska branilca naslova. Dvakratni evropski in svetovni prvak Blaž Potočnik se iz Antalye vrača z bronastim odličjem v absolutni kategoriji nad 94 kilogramov v disciplini kick-light, potem ko je, po celotedenski borbi z virozo, doživel tesen polfinalni poraz proti kasnejšemu prvaku, Poljaku Rafalu Gaszczaku. V disciplini point-fighting pa je bila za Tilna Zajca lažja poškodba kolena, ki jo je staknil na Odprtem prvenstvu Slovenije v začetku novembra v Zagorju, prevelika ovira, da bi se lahko v četrtfinalu prebil preko kasnejšega finalista Alexa Veresa.

Tina Baloh je v finalu z rezultatom 8:7 premagala Italijanko Domenico Angelino. Foto: KBZS

Slovenska ekipa "majhna, a kakovostna"

Slovenska izbrana vrsta se je na svetovnem prvenstvu v Antalya merila v konkurenci 700 borcev in bork iz 63 držav. "Naša ekipa je bila majhna, saj smo pripeljali zgolj sedem tekmovalcev, ampak kakovostna. Poleg dveh osvojenih naslovov svetovnega prvaka in enega brona, smo imeli še tri tekmovalce, ki so se prebili do četrtfinalnih bojev," je uspeh slovenske reprezentance komentiral podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in reprezentančni trener za disciplini light-contact in full-contact Tomaž Barada.

Slovenija je imela na tem prvenstvu predstavnike v vseh treh tekmovalnih disciplinah, saj je kot edini slovenski predstavnik v ringu, v full-contactu slovenske barve v kategoriji do 67 kg zastopal Urh Černivšek, ki je v četrtfinalu izgubil proti aktualnemu evropskemu prvaku, Rusu Iuriju Ferorovu.

Slovenska članska reprezentanca je tako na obeh letošnjih prizoriščih svetovnega prvenstva skupno dosegla kar štiri naslove svetovnih prvakov, ter po eno srebrno ter po dve bronasti odličji, saj sta konec oktobra na prvem delu prvenstva v Sarajevu v disciplini light-contact naslov prvaka slavila Staša Lipnik (nad 70 kg) in David Žibrat (do 89 kg), medtem ko je bil Luka Krel (do 84 kg) srebrn in Urša Terdin (do 70 kg) bronasta.

Tomaž Barada: Naredili smo velik korak. Kickboxing je postal priznana olimpijska disciplina, ki sicer še ni v tekmovalnem sistemu. Foto: Vid Ponikvar

Pot do olimpijskih iger "dolga in trnova"

Na krilih dobrih rezultatov in naraščajoče popularnosti tega športa, pa so tudi v kickboxerskih vrstah vzplamtele olimpijske sanje, poleg tega so 30. november v Turčiji na obletnico priznanja Mednarodnega olimpijskega komiteja obeležili tudi kot svetovni dan kickboxinga. "Dejstvo je, da smo naredili velik korak. Kickboxing je postal priznana olimpijska disciplina, ki sicer še ni v tekmovalnem sistemu, je pa priznana s strani MOK-a. Je pa to po drugi strani še bistveno večja zaveza, da bomo nadaljevali po pravi poti, da pridemo do cilja nastopa na olimpijskih igrah. Je pa pot do tja še dolga in trnova," je povedal Barada.