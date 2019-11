Slovenija ima svetovnega prvaka v ju-jitsuju

Slovenski borec Tim Toplak je na svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju postal svetovni prvak v ju-jitsuju. V finalu borb kategorije do 69 kilogramov je premagal največjega rivala, doslej petkratnega svetovnega prvaka, Rusa Dimitrija Bešneca, in se veselil svojega prvega naslova najboljšega borca na svetu v članski kategoriji.

Slovenski borec Tim Toplak ima v svoji zbirki uspehov tudi že naslov evropskega prvaka iz leta 2017 in naslova svetovnih prvakov v konkurenci do 18 in 21 let.

"Občutek je izjemen. Za ta trenutek sem delal dolgo časa, vztrajal tudi, ko ni šlo vse po načrtih, in danes se je vse poplačalo z naslovom svetovnega prvaka. Ni skrivnost, da je bil naslov svetovnega prvaka naslednji cilj v moji karieri in zelo sem vesel, da mi je uspelo evropski naslov zdaj nadgraditi s svetovnim. Zahvala gre tudi mojim trenerjem, še posebej očetu Gorazdu Toplaku, ki je moj glavni trener, družini, skratka vsem, ki so pripomogli k temu uspehu. To mi daje še več samozavesti in zagona za nadaljnje delo," je po uspehu dejal Toplak.

Na zmagovalne stopničke so se uvrstili borci iz Slovenije, Rusije, Srbije in Francije. Foto: Propiar

Na svetovnem prvenstvu pod okriljem Mednarodne ju-jitsu zveze (JJIF) nastopajo tekmovalci iz 69 držav.