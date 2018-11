Slovenci suvereno prek Romunov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je dobila tudi zadnjo tekmo kvalifikacij za nastop v elitni skupini evropskega prvenstva leta 2019 v Franciji. V Murski Soboti je v obračunu, ki ni odločal o ničemer, saj so si Slovenci že pred tem zagotovili prvo mesto v skupini, premagala Romunijo s 3:0.

In to kljub temu, da je igrala brez na papirju oziroma lestvici ITTF prvega loparja Bojana Tokića, ki je moral namesto v Mursko Soboto na vojaške vaje, saj je zaposlen pri Slovenski vojski.

Slovenci so igrali kot v transu. Darko Jorgić je najprej s 3:1 premagal Cristiana Pleteo, ki mu je bil doslej trn v peti, saj ga je premagal tako v polfinalu EP do 21 let v Minsku, odprtem prvenstvu Slovenije na Otočcu, kot tudi na svetovnem ekipnem prvenstvu v švedskem Halmstadu. Na prvi medsebojni tekmi kvalifikacij, Slovenija je v gosteh po preobratu zmagala s 3:2, pa Pletea ni igral.

Deni Kožul je brez težav opravil s tekmecem. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Nato je Deni Kožul gladko s 3:0 premagal bronastega z letošnjega posamičnega prvenstva Oviduja Ionescuja, piko na i pa je postavil Jan Žibrat, ki je po zaostanku z 0:2 s 3:2 ugnal Honorja Szocsa.

Slovenija, ki je kvalifikacije končala brez poraza, po dvakrat je premagala Belgijo in Romunijo, bo na evropskem prvenstvu branila bronasto kolajno, ki jo je osvojila lani v Luksemburgu.

SLOVENIJA : ROMUNIJA 3:0 Darko Jorgić : Cristian Pletea 3:1 (12, 6, -6, 6)

Deni Kožul : Ovidu Ionescu 3:0 (8, 7, 9)

Jan Žibrat : Hunor Szocs 3:2 (-7, -8, 9, 12, 6)

