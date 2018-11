Bojan Tokić bo lopar zamenjal za vojaško uniformo

Slovenci bodo nastopili brez Bojana Tokića, ki ima obveznosti do Slovenske vojske, pri kateri je zaposlen, zamenjal ga bo mladi Tilen Cvetko. Ta naj bi le okusil vzdušje v ekipi, priložnosti za igro najbrž ne bo dobil, saj so v prednosti Darko Jorgić, Deni Kožul, Jan Žibrat in tudi Peter Hribar.

Selektorica bo dala priložnost nekaterih mlajšim

Slovenija si je že zagotovila nastop na EP 2019. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Glede na to, da smo si že zagotovili prvo mesto in branjenje kolajne s prejšnjega prvenstva v Luksemburgu, nismo zaprosili, da bi Bojanu prestavili udeležbo na vojaških vajah. Tako bodo priložnost ob Jorgiču in Kožulu dobili še nekateri mlajši igralci," je dejala selektorica Andreja Ojsteršek Urh, ki svojih izbrancev ni posebej pripravljala. Za to ni imela časa, saj so imeli vsi pretekli konec tedna klubske obveznosti.

Romuni so napovedali, da bodo v Mursko Soboto prišli v svoji najmočnejši zasedbi, tudi s finalistom letošnjega posamičnega evropskega prvenstva Oividiujem Ionescujem, 46. igralcem na svetovni lestvici. Ob njem so na seznamu selektorja Andreia Filimona še Honor Szöch (79.), Adrian Crisan (156.), Cristian Pletea (165.) in Rares Sipos (252.).

Najvišje uvrščeni Slovenec na svetovni lestvici bo tako ob odsotnosti Tokića Darko Jorgić na 57. mestu, Deni Kožul je 118., Jan Žibrat 389., Peter Hribar 568. in debitant v članski izbrani vrsti Tilen Cvetko 603.