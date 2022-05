Slovenci spet "plenili" zlato, v Poreču do petih naslovov

Naslove evropskih prvakov so v Poreču osvojili Nian Nabernik (borbe mladinci do 62 kg), Ali Botonjić (borbe mladinci do 75 kg), Tyra Barada (borbe mladinke do 50 kg), Žiga Zagoranski (borbe, člani do 63 kg) in Urša Tredin (borbe, članice do 75 kg).

Srebrno je osvojil Timotej Zavec (borbe, člani do 85 kg) ter ženska članska ekipa, bron pa Armin Hasanović (borbe člani do 57 kg), Urška Gazvoda (borbe, članice do 62 kg), Larisa Žagar Slemenšak (borbe, članice do 68 kg) ter mladinska ekipa.

Slovenija je bila s petimi zlatimi, dvema srebrnima in štirimi bronastimi medaljami četrta najuspešnejša država na prvenstvu, pred njo so končale le Romunija (36 medalj, 13 zlatih, 7 srebrnih in 16 bronastih), Norveška (28 – 8, 4, 16) in Poljska (38 – 7, 16, 15).

