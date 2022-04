Slovenci marljivo osvajali odličja na evropskem prvenstvu

Z naslovom evropskih prvakov sta se okitila Staša Lipnik v kategoriji do 72 kg in Dean Vukančič (oba Skala Velenje) v kategoriji do 85 kg.

V članski kategoriji sta se z naslovom evropskih prvakov okitila Staša Lipnik v kategoriji do 72 kg in Dean Vukančič (oba Skala Velenje) v kategoriji do 85 kg.

Evropska podprvakinja v testu moči je postala Katarina Sandić (Škorpijon Ljubljana). Po dve bronasti medalji sta si priborila Saša Sirše (Škorpijon Ljubljana) in Simon Zajec (Sun Šempeter). Prva je tretje mesto osvojila v formah črni pas IV. dan in v borbah do 77 kg, Zajec pa je osvojil bronasto medaljo v formah črni pas III. dan in v borbah do 78 kg. Bronasto medaljo je osvojil tudi novinec na največjih tekmovanjih David Georgijevski (Tiger Ljubljana) v borbah do 92 kg.

Skupaj so slovenski tekmovalci v vseh starostnih kategorijah osvojili pet zlatih, štiri srebrne in devet bronastih kolajn.