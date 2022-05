Večer, ki se bo zapisal v zgodovino ženskega boksa #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petintridesetletna irska boksarka Katie Taylor je v noči na nedeljo ubranila naslov svetovne prvakinje v lahki kategoriji. V zgodovinski borbi v kultni dvorani Madison Square Garden v New Yorku je po sodniški odločitvi premagala Portoričanko Amando Serrano in svoj niz nepremagljivosti povečala na 21 zmag.

Amanda Serrano in Katie Taylor sta se z gostovanjem v kultni dvorani Madison Square zapisali v boksarsko zgodovino. Foto: Guliverimage

Boksarski obračun med olimpijsko prvakinjo iz Londona in branilko naslova svetovne prvakinje v lahki kategoriji Katie Taylor in Portoričanko Amando Serrano, devetkratno svetovno prvakinjo v kar sedmih težavnostnih kategorijah, je bil prvi ženski boksarski obračun, ki je potekal v najbolj znani športni dvorani na svetu, dvorani Madison Square Garden v New Yorku.

Boksarki sta pripravili izjemen večer, ki je zadovoljil apetite razprodane dvorane.

Vrhunci ženskega obračuna med Katie Taylor in Amando Serrano:

Branilka naslova Katie Taylor je po peti rundi, v kateri je močno krvavela zaradi močnih krošejev Serranove, uspela pripraviti preobrat in prepričala tudi sodnike, ki so ji na koncu prisodili zmago.

Dvorana je po razglasitvi zmagovalke, ki je tako nepremagana že 21 borb zapored, eksplodirala od navdušenja, mediji pa so sinočnjo borbo že razglasili za največjo v zgodovini ženskega boksa.