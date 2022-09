Štirje Slovenci so si na prizorišču naslednjih OI zagotovili polfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski slalomisti na divjih vodah so se iz Londona, kjer so trenirali in tekmovali pretekli konec tedna, preselili v Pariz, kjer je ta konec tedna na sporedu še ena mednarodna tekma. V sobotnem polfinalu bomo videli četverico Slovencev.