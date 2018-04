Slab slovenski zaključek v Tel Avivu

Slovenski judoisti in judoistke so že končali nastope zadnji dan evropskega prvenstva v Tel Avivu. Ana Velenšek (nad 78 kg), Klara Apotekar (do 78 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg) so izgubili uvodne dvoboje. Slovenija na tem prvenstvu tako ostaja pri dveh kolajnah, Adrian Gomboc je postal evropski prvak, Tina Trstenjak pa podprvakinja.

Čeprav slovenski borci in borke zadnji dan prvenstva stare celine ne bodo nastopili v četrtfinalu in s tem za odličja, so kljub porazom prikazali solidne borbe.

Velenškovo čaka še precej dela

Ana Velenšek, ki je v Riu de Janeiru osvojila olimpijsko kolajno med borkami do 78 kg, je tokrat prvič po skoraj dveh letih nastopila na velikem tekmovanju, zamenjala kategorijo in se borila v najtežji nad 78 kg. V vmesnem času je bila tudi poškodovana, opravila nekaj operacij in ob tem pridobila nekaj kilogramov. Za preboj med najboljše jo v najtežji kategoriji čaka še precej dela.

"Z borbo vsekakor nisem zadovoljna, tudi zato, ker sem isto tekmico na zadnji tekmi premagala, razočaranje je zato še toliko večje. Najbolj mi v borbi manjka kondicije in seveda več moči, na tem bomo zdaj delali naprej," je po porazu v uvodni borbi, zaradi neaktivnosti je izgubila proti Hrvatici Ivani Marinić po treh kaznih, dejala Velenškova.

"Privajam se še na to kategorijo, v kateri nimam veliko tekem za sabo, a nekje je treba začeti. Po olimpijskih igrah je to moja prva večja tekma in gremo naprej. Stil borbe je drugačen, pozna se velika razlika v teži, dalj časa traja, da se navadiš. Mislim, da mi uspeva, ampak mi precej še manjka," je po tekmi dejala Velenškova, ki na treningih upošteva tudi nasvete Lucije Polavder, ki je bila sama dolgo časa uspešna v najtežji ženski kategoriji.

Klara Apotekar: Slabo sem se borila, borba je bila slaba

Klara Apotekar ni izkoristila svoje prednosti v višini. Foto: Žiga Zupan/Sportida Polsestra Velenškove Apotekarjeva, ki jo prav tako krasijo višinski centimetri, svoje prednosti v telesni višini proti Loriani Kuka s Kosova ni izkoristila.

"Slabo sem se borila, borba je bila slaba. Nisem delala prva, nisem napadala, nisem imela svojega dominantnega garda. Nasprotnici sem dovolila, da me je zgrabila za pas, naredila svojo dominantno tehniko ogoshi, me držala v parterju in čas se je iztekel. Poznam jo že od mladink, skupaj sva trenirali. Moja priprava na to tekmovanje je bila sicer v redu, a na blazini sem nato sama naredila napako, kar je odločilo," pa je dejala aktualna mladinska evropska prvakinja Apotekarjeva.

Dragič bi se najraje zjokal

Kot zadnji je danes v uvodnem dvoboju klonil še Vito Dragič, v zadnji sekundi ga je za ipon na hrbet spravil poljski orjak Maciej Sarnacki. Bistričana so v preteklosti pestile številne poškodbe, a se je uspel sestaviti in se prepričati, da je judo tista pot, po kateri še želi hoditi, zato ni obupal, vztrajal bo vse do Tokia in se skušal uvrstiti na olimpijske igre.

Vito Dragič: Padel sem v zadnjih sekundah, ko sem malo že videl borbo za zlato točko, in to je bilo tisto, kjer štejejo izkušnje, borba traja do konca. Foto: STA "Kot sem že dejal na tiskovni konferenci, bi se najbolj veselil dobre borbe. Iskreno povedano take, kot sem jo prikazal danes, že dolgo nisem na nobenem turnirju do zdaj. Po eni strani sem zato zadovoljen, po drugi strani pa je vsak športnik, ki je tako blizu nečesa, grozno razočaran, ko mu ne uspe in bi se po domače najraje zjokal," je povedal judoist Impola.

Kljub porazu je dobil potrditev, da se lahko kosa tudi z bolj izkušenimi borci. "To danes je dobra odskočna deska za naprej. Padel sem v zadnjih sekundah, ko sem malo že videl borbo za zlato točko, in to je bilo tisto, kjer štejejo izkušnje, borba traja do konca. A mi je to dalo brco v rit, ki sem jo rabil. Čeprav smo rekli, da bi zdaj po prvenstvu naredili pavzo, mislim, da bom že hitro nadaljeval s polno paro. Vidim, da so možnosti, bil sem v dvomih zaradi slabih borb v sezoni, razmišljal če je vse skupaj še vredno početi ali se raje lotim poklicne poti, ampak ta današnja borba je tisto kar sem potreboval. Dala mi je tisti zagon, ki mi bo dal moč," je zaključil Dragič.