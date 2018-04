"Borba mi je bila zelo všeč, zelo lepa borba, prav gotovo najlepša na tem prvenstvu"

"To je visoka raven juda, obe tekmovalki sta prikazali lepe tehnike, lepe napade, tudi gledalci so videli lep judo," je bil po včerajšnjem srebru svoje varovanke zadovoljen celjski trener Marjan Fabjan. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Trstenjakova nadaljuje dobre predstave v svetovnem judu v kategoriji do 63 kg. Osemindvajsetletna Celjanka se tudi s šestega zaporednega velikega tekmovanja vrača s kolajno. Potem ko je lani v Varšavi postala prva slovenska judoistka, ki ji je uspelo ubraniti evropski naslov, se je tokrat morala zadovoljiti s srebrom, boljša je bila Francozinja Clarisse Agbenenou.

S kolajnami se ne obremenjuje

"S kolajnami se ne obremenjujem, grem svojo pot naprej. Kolajna je tukaj, z borbami sicer nisem zadovoljna, ampak medalja je medalja," je po osvojenem srebru dejala Trstenjakova, ki je prišla že do svoje šeste kolajne na prvenstvih stare celine in hkrati tretje srebrne.

Trstenjakova se je tokrat v finalu znova pomerila s staro znanko Francozinjo, ki zdaj v medsebojnih dvobojih vodi s 5:4. Prav tako se zaveda, da tudi tekmice ne počivajo in da so temeljito preučile tehnike ene najboljših judoistk na svetu v tej težnostni kategoriji. V petek je namreč Trstenjakova kar dvakrat morala v podaljšan dvoboj za zlato točko, Rusinjo Jekaterino Valkovo, ki ji ne ustreza, je še premagala, Agbenenoujeve ne, slednja je slavila po več kot šestih minutah skupnega časa borbe.

Tina Trstenjak je Francozinjo premagala v finalu olimpijskih iger v Riu. Foto: Getty Images

"S Francozinjo sva se že borili na tekmah in pripravah. Tudi ona me pozna, v finalu bi morala jaz napadati, tako pa sem preveč iskala gard in nasprotnica je to znala kaznovati," je o novem maratonskem sklepnem dvoboju dejala varovanka Marjana Fabjana, ki se je že lani v finalu svetovnega prvenstva v Budimpešti merila prav z Agbenenoujevo. Slednja že nekaj let ostaja njena najostrejša tekmica.

Marjan Fabjan zadovoljen s prikazanim

"Borba mi je bila zelo všeč, zelo lepa borba, prav gotovo najlepša na tem prvenstvu. To je visoka raven juda, obe tekmovalki sta prikazali lepe tehnike, lepe napade, tudi gledalci so videli lep judo. Na koncu je zmagala boljša in od srca ji čestitam, saj se bosta verjetno še velikokrat srečali in sigurno bomo znova navijali za Tino," pa je po tekmi dejal Fabjan.

"Sigurno je dala vse od sebe, a po nekaj minutah sem videl, da bo odločal konec. Naredila je vse, kar smo se dogovorili, a odločil je konec. V prihodnosti pa naj bo še kdaj druga, naj bo kdaj tretja, naj tudi ne vzame kolajne, saj vsi skupaj vemo, kaj je cilj in cilj je samo eden," pa je na nov olimpijski ciklus, točke za jakostno lestvico pričnejo najboljši zbirati 25. maja letos, opozoril Fabjan.