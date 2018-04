Nesoglasja z nekdanjim trenerjem ga niso ustavila, še več, dala so mu dodatno moč

Prekmurec Adrian Gomboc je v četrtek v Tel Avivu osvojil naslov evropskega prvaka med judoisti do 66 kilogramov. Lansko srebro iz Varšave je tako spremenil v zlato in s tem nagradil tudi delo svojega trenerja Roka Drakšiča, ki je naslov evropskega prvaka osvojil v Budimpešti leta 2013.

Triindvajsetletni Sobočan včeraj, prvi dan 17. prvenstva stare celine, ni poznal poraza. Nasprotnike je po blazinah premetaval kot za šalo, zmagoval z iponi pred iztekom borilnega časa in tako utišal dvomljivce, ki so mu lani očitali, da ni storil vsega, ko je v Varšavi postal podprvak, nato pa si zaradi nespoštovanja klubskih pravil prislužil suspenz od takratnega trenerja Marjana Fabjana.

Rok Drakšič: Ponosen sem

Imel je precej časa za razmislek, zamenjal je trenerja in sredino, se iz celjskega Sankakuja preselil v Bežigrad, odšel za Drakšičem in udarna dvojica je tokrat posegla po zlatu.

"Rekel sem si, da želim enkrat kot trener osvojiti zlato kolajno. To mi je uspelo že na prvem tekmovanju in res sem zadovoljen. Adrian je storil vse, kar je bilo treba in osvojil naslov evropskega prvaka, ponosen sem," je po zmagi svojega varovanca dejal Drakšič, tudi sam nekoč uspešen borec, naslov prvaka, doslej je slovenska moška ekipa osvojila le dva, je sam v kategoriji do 73 kg osvojil pred petimi.

Nesoglasja s Fabjanom ga niso ustavila, še več, dala so mu dodatno moč. Foto: Stanko Gruden, STA

Gomboc je tokrat z zlato kolajno bržkone dokazal, da je dober borec, tudi nekdanjemu trenerju Marjanu Fabjanu, s katerim po lanskem srebru ni več našel skupnega jezika.

"Zelo sem vesel, da sem tudi drugim dokazal, da ni šala biti evropski prvak. Zelo sem vesel, da sem stopil v trenerjeve čevlje, da smo s klubom Bežigrad na dobri poti, da me trener dobro pozna, vse to je vplivalo na ta dan," je povedal Gomboc.

Nesoglasja s Fabjanom ga niso ustavila, še več, dala so mu dodatno moč. "Mislim, da sem močen človek. Vse skupaj, kar je bilo, me je le podžgalo, bil sem bolj motiviran. Dokazal sem, da zmorem in niti se še ne zavedam, da sem evropski prvak, saj že vidim druge turnirje, svetovne pokale, v prihodnjih dneh nas tukaj čakajo še nastopi mojih sotekmovalcev," je povedal Prekmurec.

"Vedel sem, da moram iti stopničko naprej, uspelo mi je. Imam več samozavesti, boljši gard, Rok je videl te razlike. Vse to je pripomoglo k temu, da sem osvojil prvo mesto, da sem evropski prvak," je dejal Gomboc.

"Sam nimam nikakršnih zamer, to je za menoj." Foto: STA

"S Fabijem se edino ne pozdravljava"

Da bo zmagal, je včeraj že po drugi borbi, dejal tudi tvorec največjih uspehov slovenskega juda in nekdanji Gombočev trener Fabjan. "Lepo je, če je tako mislil, če je bil iskren. Sam nimam nikakršnih zamer, to je za menoj. S Fabijem se edino ne pozdravljava. Ampak če me bo pozdravil, ga bom seveda nazaj, ni problema," je še dejal Gomboc, ki je svojo športno pot začel v domačem klubu Murska Sobota, ga hitro prerasel in se preselil v Sankaku, zdaj pa je že nekaj mesecev član Bežigrada.

Prvič je nase opozoril leta 2011, ko je na festivalu olimpijske mladine v Trabzonu osvojil srebro, dve leti pozneje pa v Ljubljani na mladinskem svetovnem prvenstvu posegel po bronu.