Slovenska junakinja do novega velikega uspeha

Tina Trstenjak

Slovenska judoistka Tina Trstenjak je na evropskem prvenstvu v Tel Avivu osvojila srebrno kolajno. Olimpijska prvakinja iz judo kluba Sankaku in branilka naslova iz Varšave 2017 je v finalu kategorije do 63 kg izgubila proti svetovni prvakinji Francozinji Clarisse Agbegnenou po treh minutah in petih sekundah podaljška.