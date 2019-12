Škandal v Los Angelesu. Je Francoz 13-letnici pošiljal fotografije svojega penisa?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cipres, dvakratni olimpijec in bronast v športnih parih na svetovnem prvenstvu 2018 s partnerko Vanesso James, je obtožen, da je dekletu, ki je vadilo na istem floridskem prizorišču kot on, poslal dve fotografiji svojega penisa.

Cipres vadi v ZDA vse od leta 2016. Pri omenjenem časniku so zapisali, da so videli fotografiji, ki naj bi jih poslal Cipres prek svojega uradnega profila na Instagramu 3. decembra 2017.

Pri časniku prav tako pišejo, da sta trenerja in nekdanja olimpijca John Zimmerman in Silvia Fontana takrat dekličino družino opozorila, naj ne prijavita tega oblastem.

Sodeč po pisanju USA Todaya je bila v afero vpletena še ena odrasla oseba, in sicer trener Vinny Dispenza.

Tega obtožujejo, da naj bi nagovarjal omenjeno dekle in še eno mladoletnico, naj pošljeta sporočilo Cipresu in prosita za fotografije, za to pa naj bi dobili pico.

USA Today trdi, da sta Zimmerman in Fontana od deklice in družine zahtevala, naj ne vpletata policije, da ne bi motili priprav Cipresa na olimpijske igre 2018.

Omenjeno dekle pa je povedalo, da ji je Dispenza zagrozil, da ne bo nikoli več drsalo, če bo zadevo prijavilo oblastem.

Cipres je zavrnil komentar, češ da nima ničesar povedati.