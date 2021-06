Simone Biles potrdila nastop v Tokiu 2020

Prva zvezdnica svetovne gimnastike Simone Biles, ki je na zadnjih poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 osvojila štiri zlate in eno bronasto kolajno, nato pa si vzela tekmovalni premor, bo nastopila v Tokiu. Bilesova je z virtuoznimi nastopi dobila ameriške kvalifikacije v St. Louisu in potrdila nov olimpijski nastop.

V nedeljo so se v Missouriju v domovanju hokejske ekipe St. Louis Blues končale ameriške gimnastične kvalifikacije za Tokio 2020.

Bilesova, ki je bržkone zadnjič nastopila na domačih tleh, je kljub padcu z gredi zanesljivo zmagala v mnogoboju s 118,098 točke in nabrala več kot dve točki in pol prednosti Suni Lee na drugem mestu. Najboljši dve telovadki v mnogoboju sta si neposredno zagotovili nastop v Tokiu.

Strokovno vodstvo je v ekipo imenovalo še Jordan Chiles, Grace McCallum, Jade Carey in MyKaylo Skinner.

Bilesova, ki je ena od več sto telovadk, ki jih je zlorabil nekdanji zdravnik reprezentance Larry Nassar v škandalu, ki je zamajal ameriško gimnastiko, je dejala, da je potrebovala kar nekaj časa, da je spet odkrila ljubezen do športa.

"Po vsem, kar sem pretrpela kot članica ameriške reprezentance, je bila pot do vnovične ljubezni do športa zame dolga," je dejala zdaj 24-letna telovadka.

"A rada tekmujem. V kvalifikacijah sem čutila podporo navijačev, bili so glasni in so nas spodbujali. Takšno občinstvo imamo radi, saj nas vodi z orodja na orodje in pomaga k boljšemu vzdušju. Pet let pozneje in spet smo tu, pripravljene na olimpijske boje," je še dejala Bilesova.

Med šestimi ameriškimi telovadkami za Tokio 2020 bo imela le Bilesova olimpijske izkušnje. Američanke bodo lovile tretje zaporedno ekipno zlato, Bilesova pa bo skušala ubraniti mnogobojsko krono.