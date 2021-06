Vedenejeva uspešno opravila mnogoboj: 12. mesto

Vedenejeva, Rusinja iz Irkutska, ki od leta 2018 zastopa Slovenijo, je uspešno opravila vse štiri nastope v finalu mnogoboja in s 96,750 točke končala na 12. mestu. Na prejšnjem, koronskem EP 2020 je bila 13.

Z današnjim nastopom v finalu mnogoboja je izkušena Vedenejeva, ki bo ta mesec dopolnila 27 let, tudi končala nastope na tem EP, na katerem je bila polovično uspešna.

Svoj prvi cilj, preboj med 24 finalistk mnogoboja, je zlahka izpolnila, drugega, uvrstitev v kakšnega od štirih finalov po orodjih, pa ne. Tako za zdaj njen edini finalni nastop po orodjih na EP sega v leto 2019, ko je bila s kiji sedma.

Dvaindvajsetletni ruski enojajčni sestri dvojčici Averina sta vnovič bili boj za mnogobojsko krono. Doslej je bila uspešnejša večkratna evropska in svetovna prvakinja ter zmagovalka evropskih in svetovnih iger Dina Averina, tokrat pa je zmaga - tudi po zaslugi Dininih napak pri traku - pripadla Arini Averina. In ne le to, napake tekmice je dobro kaznovala še domačinka Kalejinova in prišla do uspeha kariere na EP.

Branilka naslova s koronskega EP novembra 2020, ki so ga številne države, tudi Rusija, zaradi pandemije izpustile, je tokrat pristala tik za stopničkami. Izraelka Linoy Ashram je na četrtem mestu zbrala 106,800 točke.

V nedeljo se bodo najboljše ritmičarke v Bolgariji pomerile še v štirih finalih z obročem, žogo, s kiji in trakom.