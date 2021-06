Kysselefova za las prekratka še za finale na gredi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska telovadka Tjaša Kysselef, ki se je to pomlad vrnila po težki poškodbi in operaciji, na svetovnem pokalu v Osijeku nadaljuje uspešne nastope. Potem ko se je v četrtek zanesljivo uvrstila v finale preskoka, je danes po več kot letu dni nastopila še na gredi. Z oceno 12,350 točke je z devetim mestom prva rezerva za finale.

"Tjaša je zelo dobro nastopila na gredi in škoda, da ji ene akrobatike sodnice niso štele, ker je ni naredila tako, kot bi jo morala. Med priznanjem prvine in nepriznanjem je tanka linija. Če bi ji to štele, bi imela celo tretjo oceno kvalifikacij. Vsekakor pa bo v sobotnem finalu preskoka spet lovila kolajno," je iz Osijeka sporočil selektor Andrej Mavrič.

Na gredi je nastopila še Gaja Žabnikar, ki je z enim padcem in oceno 11,350 zasedla 17. mesto, Lucija Hribar pa je bila z 11,350 na parterju 15.

Luka Bojanc je v Osijeku zaostal za 11 tekmovalci. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Med telovadci je od Slovencev danes nastopil le Luka Bojanc, ki je na krogih s 13,050 točke zasedel 12. mesto.

Že v četrtek je brez finala na konju z ročaji ostal prvi slovenski adut Sašo Bertoncelj. Čeprav se je na minulem svetovnem pokalu v Varni zlahka uvrstil med finaliste, mu tokrat ni uspelo uresničiti cilja, saj se mu kvalifikacijski nastop ni izšel.

Tjašo Kysselef v soboto nekaj pred drugo uro popoldan čaka finalni nastop na preskoku.