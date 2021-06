Kysselefova s tretjo oceno v finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski telovadci na čelu s Sašem Bertoncljem in Tjašo Kysselef so se danes predstavili v kvalifikacijah svetovnega izziva v Osijeku, uspešna pa je bila le Kysselefova. Na preskoku se je s tretjo oceno kvalifikacij (13,325 točke) brez težav uvrstila v sobotni finale. Prvo oceno kvalifikacij (13,450) ima Latvijka Elina Vihrova.

Kysselefova, edina slovenska finalistka letošnjega evropskega prvenstva, na katerem je s petim mestom prišla do uspeha kariere, je na minulem svetovnem pokalu v Varni naredila napako in ostala brez finala. Na Hrvaškem se je vrnila v velikem slogu in se bo v finalu najboljše osmerice spet borila za kolajne.

Bertoncelj brez finala

Zato pa Bertonclju, ki je bil na prejšnjem svetovnem pokalu v Varni finalist in v boju za kolajne šesti, tokrat ni uspelo uresničiti prvega cilja: uvrstitve v finale na konju z ročaji.

Čeprav je bil, kot je dejal, tokrat še bolje pripravljen kot v Varni, saj okreva po poškodbi, se mu kvalifikacijski nastop ni izšel. Po številnih napakah, spet se mu je ponesrečil tudi seskok, je s 13,300 točke ostal daleč od želja. Prvo oceno konja ima Albanec Matvei Petrov (15,250).

Sašo Bertoncelj je ostal brez finala. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Poleg Bertonclja so v današnjih kvalifikacijah nastopili še Luka Kišek na konju z ročaji ter Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, a nastopov nista opravila brez napak.

V petkovih kvalifikacijah nastop še čaka Luko Bojanca na krogih, med telovadkami pa Hribarjevo na parterju ter Gajo Žabnikar na gredi.

Kvalifikacije so na sporedu danes in v petek, finalni nastopi po orodjih sledijo v soboto in nedeljo.