Bertoncelj in druščina danes v kvalifikacije

Slovenski telovadci na čelu s Sašem Bertoncljem in Tjašo Kysselef se bodo danes predstavili v kvalifikacijah svetovnega izziva v Osijeku. Na eni zadnjih tekem pred poletnimi olimpijskimi igrami v Tokiu je konkurenca pestra, ne glede na to pa tako Bertoncelj na konju z ročaji kot Kysselefova na preskoku merita na finale.

Kot je dejal najizkušenejši slovenski telovadec, ki je na konec maja kot edini slovenski finalist na svetovnem pokalu v Varni zasedel šesto mesto, je tokrat še bolje pripravljen, dobro okreva po poškodbi.

"Od Varne naprej sem dobro treniral, vse gre po načrtih, težav nisem imel. Zdaj bi zase že lahko ocenil, da sem dobro pripravljen za sestavo s težavnostjo 15,7 točke, ki jo bom izvajal v kvalifikacijah, z nekaj športne sreče lahko zelo dobro prikažem tudi težjo različico 16,1," je danes iz Osijeka sporočil Bertoncelj, ki pravi, da se s tekmeci ne obremenjuje, saj je njegov glavni cilj na tej tekmi, da sestavo opravi brez napak.

Poleg Bertonclja bodo v današnjih kvalifikacijah nastopili še Luka Kišek na konju z ročaji ter Luka Bojanc na krogih, med telovadkami pa sta na Hrvaško poleg Kysselefove, edine slovenske finalistke letošnjega evropskega prvenstva, pripotovali še Lucija Hribar in Gaja Žabnikar.

Kvalifikacije so na sporedu danes in v petek, finalni nastopi po orodjih sledijo v soboto in nedeljo.

