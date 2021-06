Tjaša Kysselef srebrna v Osijeku

Slovenska telovadka Tjaša Kysselef, ki se je to pomlad vrnila po težki poškodbi in operaciji, je uspešno nastopila na svetovnem izzivu v Osijeku. V današnjem finalu preskoka, med elitno osmerico se je uvrstila s tretjim dosežkom, je osvojila srebro in zgolj za 133 tisočink točke zaostala za zmago. Prva je bila Madžarka Maria Csenge (13,649).

Slovenska telovadka Tjaša Kysselef se je spomladi v velikem slogu vrnila na sceno, ko se je po letu dni odsotnosti zaradi poškodbe na evropskem prvenstvu v Baslu konec aprila prvič v karieri uvrstila v finale na preskoku. Sedemindvajsetletna reprezentantka je v finalu zasedla peto mesto za uspeh kariere.

Na svetovnem pokalu v Varni je konec maja v kvalifikacijah padla in ostala brez finala, že na naslednji postojanki v Osijeku pa je spet končala na zmagovalnem odru.

"Današnja skoka sta bila zame popolna"

Pred OI v Tokiu jo čaka še ena tekma. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Po evropskem prvenstvu mi je nekako vse malo 'padlo dol'. Niti ne vem točno, zakaj. Slab nastop in kiks na svetovnem pokalu v Varni me je k sreči malo zbudil. Vseeno so bile priprave na tekmo v Osijeku zame težke, a se je k sreči vse dobro izšlo," je s hrvaškega prizorišča sporočila Kysselefova in dodala, da je v kvalifikacijah ravno zaradi težav na treningih skočila lažji skok kot v finalu, vseeno pa je v petek uspešno oddelala tudi kvalifikacije gredi in z devetim mestom za las ostala zunaj še enega finala.

"Današnja skoka sta bila zame osebno popolna. Že to, da sem dvakrat obstala na nogah. Vem, da je bilo nekaj napak v zraku, a zame je bil današnji nastop v celotni gledano zlata vreden," je bila novih stopničk zelo vesela varovanka selektorja Andreja Mavriča.

Glede nadaljevanja sezone se s trenerjem še nista dokončno dogovorila. Zdaj telovadce pred olimpijskimi igrami v Tokiu namreč čaka le še ena velika tekma; Mednarodna gimnastična zveza (Fig) je v začetku junija določila nov termin za finale olimpijskih kvalifikacij. Potem ko bi svetovni pokal v Dohi moral biti že marca, bo ta zdaj potekal med 23. in 26. junijem.

V Dohi bodo razdelili še zadnje olimpijske vstopnice za specialiste po orodjih. Olimpijske igre Tokio 2020 bodo med 23. julijem in 8. avgustom.