Šestkratni prvak lige NFL se bo preizkusil v pokru

Tom Brady je po 20 letih zapustil New England.

Turnir organizira igralec Ben Affleck, nanj pa je povabil še svoje prijatelje Matta Damona, Adama Sandlerja, Jasona Batemana, Bryana Cranstona, Jona Hamma, Tobeyja Maguireja in Sarah Silverman.

Turnir bodo prenašali prek družabnih omrežij, kot pravi Affleck, pa so že do zdaj zbrali milijon evrov.

Brady je pred časom podpisal 60 milijonov dolarjev vredno dveletno pogodbo s Tampo, pred tem je 20 let igral za New England, s katerim je šestkrat postal zmagovalec lige NFL. Štirikrat so ga razglasili za najboljšega igralca finala, trikrat pa za MVP lige.

