Tom Brady si je našel nov klub

Zvezdnik ameriškega nogometa in lige NFL Tom Brady bo po 20 letih zamenjal ekipo. Po uspehih z New England Patriots, s katerimi je osvojil šest naslovov prvaka in podrl številne rekorde, bo 42-letni podajalec prihodnjo sezono igral za Tampa Bay Buccaneers, poročajo ameriški mediji.