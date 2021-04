Selektor zadovoljen, a od Hrvata so pričakovali več

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nik Krebs in Jaka Čas sta se uspešno zavihtela v polfinale. Foto: Dušan Jurše

Mlada mariborska veslača Jaka Čas in Nik Krebs sta se na evropskem prvenstvu v Vareseju v konkurenci dvojcev brez krmarja uvrstila v polfinale. Za veliki finale se bo v soboto potegoval tudi lahki skifist Rajko Hrvat, mladi Filip Matej Pfeifer bo med skifisti veslal za finale C.

Krebs in Čas sta v svoji predtekmovalni skupini osvojila tretje mesto in ujela neposredno uvrstitev v polfinale. Rajko Hrvat pa je v predtekmovanju napadal eno od prvih dveh mest, ki neposredno vodi v finale, s četrtim mestom pa si je zagotovil repesaž, ki bo dal preostala finalista.

Kar dvakrat je v konkurenci enojcev nastopil 21-letni Pfeifer. V predtekmovanju je bil peti, v repasažu četrti in se uvrstil v polfinale, ki bo odločal o finalu C in D, torej o uvrstitvah od 12. mesta navzdol.

Rajko Hrvat si še ni zagotovil finala. Foto: VZS

Ilar: Hrvatu manjka tekmovalni ritem

"Oba čolna z mlajšimi posadkami sta nastopila dobro. Naša želja je bila, da sta posadki konkurenčni, kar je dvojcu nedvomno uspelo, pa tudi Pfeifer je v obeh nastopih premagal tekmece, ki že imajo izkušnje iz svetovnega pokala, zanj pa je bila to premiera na tej ravni. Od Rajka smo glede na teste pričakovali več, a letos še ni nastopal, manjka mu tekmovalni ritem in jutri bo imel popravni izpit ter priložnost, da se uvrsti na mesta, ki si jih vsi želimo," je prvi dan prvenstva za STA pokomentiral novi slovenski selektor Jan Ilar.