Šeglovi dosežek dneva, Stevensu norma A

"Glede na vse vložke na treningih je ta dosežek pričakovan. Žal pa je plavala spredaj sama, 10 metrov pred ostalimi, kar je na tekmi seveda težko. Glede na prikazano na treningih bi že danes lahko plavala pod 1:58. A želja je bila dober izid, tega sva dosegla in smer je prava," je nastop ravenske olimpijke pokomentiral trener Matija Medvešek, ki dodaja, da tudi dosežek 1:57 ni tisto, kar bo dolgoročno res zadovoljilo apetite.

Normo A Mednarodne plavalne zveze za nastop na junijskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti je potrdil tudi plavalec Triglava Peter John Stevens s 27,32 v solo nastopu na 50 m prsno. Zelo se ji je približal že v četrtek v predtekmovanju, ko je svojo paradno disciplino zmogel v času 27,49.

"Oba sva lahko zelo zadovoljna. Na to tekmo se nisva posebej pripravljala, vseeno pa smo nekoliko popustili na treningih, saj se je tukaj odločalo, ali na svetovno prvenstvo sploh gre. Vsi vemo, da izid 27,3 ni tisto, kar pričakujeva, je pa potrdilo, da delamo dobro," je Stevensov nastop ocenil trener Luka Berdajs.

Plavalec Triglava Peter John Stevens je potrdil normo A Mednarodne plavalne zveze za nastop na junijskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Foto: Vid Ponikvar

Ta dodaja, da je za res vrhunsko plavanje v tem trenutku pri Stevensu še nekaj preveč lovljenja in iskanja pravega zavesljaja med samim nastopom. "Uvedla sva nekaj sprememb v tehniki in očitno je, da za dober nastop rabi še nekaj treninga in nekaj časa. Rezerve vsekakor so."

Na stopničke se je uvrstila tudi ravenska mladinka Hana Sekuti z osebnim rekordom 2:16,05 in tretjim mestom na 200 m delfin.

Med vidnejšimi slovenskimi plavalci je bila Tia Primc četrta na 200 m prosto, Neža Klančar šesta na 50 m prsno in Primož Šenica Pavletič sedmi na 100 m prosto.

Na stopničke se je spet uvrstil tudi Nizozemec Ben Schwietert, ki trenira pri Triglavu. Bil je drugi na 100 m prosto, v disciplini v kateri je z 48,94 zelo dober izid dosegel Avstrijec Heiko Gigler.

